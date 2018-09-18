奥巴马遭小特朗普讽刺：我爸修复了经济 你不行

特朗普之子小唐纳德15日接受右翼媒体采访时表示，很高兴奥巴马能积极参加中期选举活动，因为这能彰显奥巴马此前政策的失败，以及自己父亲当前的成功。
小唐纳德向奥巴马直截了当地喊话说，我爸修复了美国经济，你不行。他还讽刺奥巴马在国际事物中的软弱，令别国反复践踏美国划下的“红线”。
不过，一些美国网友并不买账，认为事实和小唐纳德所说刚好相反。
据美国右翼媒体《布莱特巴特》9月15日报道，小唐纳德谈及奥巴马时说，任何一个有头脑的人都不会相信，他能给我们的经济和外交政策带来任何好处。相反，大家能看到他做过的事基本上都让美国处境危险，而且表现得很软弱。在国际事务中，每次他划一条“红线”，其他国家都会践踏过去。他再画一条“红线”，他们又会踏过去。
他表示，无论是在外交政策上的还是商业政策上，其他国家都意识到特朗普才是那个真正关心美国，做了实事的人。而奥巴马则因为自己开了先例，让其他国家认为美国很软弱，谁都能从我们身上践踏过去。
小唐纳德还在最近的一系列演讲中嘲笑奥巴马。他说：“奥巴马的过度征税、压迫性监管等政策不仅没有效果，反而让美国陷入困境，经济复苏情况也是美国史上最糟的。所以特朗普竞选成功，是因为企业，雇主，大众都意识到特朗普在为所有的美国人以及他们的工作、事业而战。”
在采访中他说：“在我父亲竞选成功后，消费者知道他不会压迫他们，因此信心开始提高，一切都在有序进行。这也是我们解决包括养老金债务，赤字等问题的方法。并且通过国内制造业的生产，让GDP超过4%。还记得奥巴马说过需要一根魔杖才能实现上述这些情况吗？ 我们现在正在实现这一切。”
2016年竞选总统失败的民主党候选人希拉里·克林顿（Hillary Rodham Clinton） 打算在未来几周内为民主党全国委员会（DNC）进行多次筹款活动。小唐纳德对此表示，与奥巴马一样，希拉里公开露面对共和党来说是件好事。
“她出现得越多，对我们就越有利。”
与实情不符 网友晒图反驳
特朗普15日在推特上转发了这次报道，对于报道中提及的事实和数据，网友纷纷晒出实际情况，与小唐纳德所言大相径庭。
今年8月23日，美国股指迎来3453天的史上最长牛市，2009年3月9日至今年8月22日，标普500指数累积涨幅为318.77%。而在此期间，奥巴马对美股牛市“贡献率”更大，任期八年，标普500指数累积上涨235.7%；而特朗普在上任的这近一年半内，标普500的涨幅仅为26%。以此来看，特朗普对本轮长牛的“贡献率”只有8%。本轮美股最长牛市与其关系并不大。
另据彭博社统计，特朗普的税制改革并没有使美国工人的工资明显上升。2018年第一季度的工人平均每小时工资有所下降。
这些数据表明特朗普的政绩与小唐纳德所称的“成功”相去甚远。
美国前总统奥巴马9月8日参加一场竞选集会，呼吁选民在11月国会中期选举中投票，帮助政坛“恢复理智”，同时批评现任总统特朗普。当天他谈及气候变化、教育费用、医疗保险等话题，称“如果我们无动于衷，情况会变得更糟”，警告选民如不释放明确信号，“将是冷漠、麻木，是我们不去做该做的事情”。
中期选举定于11月6日投票，民主、共和两党预选已近尾声。这是今年最受美国人关注的政治事件，对两党政治生态、特朗普执政前景和内外政策走向等将产生影响。
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