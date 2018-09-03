台防务部门发报告书 声称大陆2020年前完成“对台动武准备”

台媒称，台当局防务主管部门制作新版“解放军军力报告书”，其中提到解放军计划于2020年之前完备对台全面性用武作战准备。
据台湾联合新闻网9月1日报道，台当局防务主管部门评估，解放军如果现在对台采取登陆作战，约可投送四个旅级部队及四个陆战加强营，现阶段若“对台动武”，仍以威慑、封锁与火力打击可能性较大。
台当局防务部门也预测，解放军未来将持续强化联合登陆作战的装备与训练，台湾对其进行“反制”的难度也愈来愈大。
另外，台湾2019年度防务预算书8月31日送达台当局立法机构。其中自制潜艇计划的第一艘原型舰将于明年起开始建造，预计2025年完成，总经费为新台币493亿余元（1元新台币约合0.22元人民币——本网注）；自制微型导弹突击艇，总经费316亿余元，另一项引起外界瞩目的M1A2战车采购案并未出现在项目中。
报道称，2001年，美国小布什总统宣布出售八艘柴电动力潜艇给台湾，但案子最后无疾而终。由于外购不能如愿，台湾海军从马英九时期起推动自制潜艇。继先前“合约设计”阶段，明年起将进入第二阶段，以7年时间、493亿元的预算建造潜艇的原型艇。原型完成并测试之后，再针对缺点进行调整，进入第三阶段量产。
报道表示，媒体先前大幅报道，陆军将采购108辆M1A2战车，不过在预算书中却看不到相关编列。对此，台当局防务部门军事发言人陈中吉解释，明年确实有编列M1A2采购预算，但放在机密预算项目，因此外界没法看到。
报道称，近年台湾防务预算透明度相当高，机密项目比例低于一成，除了极敏感的通资、情报、攻击性武器研发之外，一般军备的产制与采购，都对外公开。M1A2并非机敏装备，未来美国政府正式批准军售案，也会公告金额与数量，因此为何采购预算编入机密，原因相当耐人寻味。
据报道，另外，只需三人操作、携带两枚“雄二”导弹的突击艇，全案经费共316亿元，自2019至2029年度编列。
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