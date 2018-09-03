特朗普频发威胁惹毛加拿大 加外长：美或失去更多

法媒称， 9 月 1 日，美国总统唐纳德 · 特朗普再次威胁称要把加拿大排除在北美自由贸易协定之外， 8 月 31 日美国和加拿大艰难的贸易谈判突然中断。





据法新社华盛顿 9 月 1 日报道，特朗普发推文称： “ 把加拿大留在北美自贸协定内没有政治上的必要。在经历了几十年的不公之后，如果我们不能缔结一个好的协定，那加拿大会留在外边。要么我们签一个新协定，要么我们就回到签自贸协定之前。 ” 他还威胁说，如果美国国会要插手这件事，那就 “ 干脆彻底废除北美自贸协定 ” 。





报道称，这位美国总统仍在坚持自己的强硬立场，而华盛顿与渥太华要到 9 月 5 日才会恢复谈判。美国本周初曾单独与墨西哥签订了新的自贸协定，因为特朗普一直认为原来的协定不公平。华盛顿和渥太华目前正在寻求相互谅解，以便能够让加拿大也加入新的自贸协定。





据报道， 8 月 31 日，在协议逐渐成形之际，加拿大外交部长克里斯蒂娅 · 弗里兰突然宣布，中止与美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽的会谈，主要是因为特朗普发表了令人很不满的言论。特朗普在非正式场合对记者吹嘘说，美国政府不会向渥太华作任何妥协，新的贸易协定 “ 只能在我们提出的条件下 ” 签署。





报道称，尽管美国和加拿大的谈判人员装作对这一言论不知情，并且表示 “ 谈判富有成果、取得了进展 ” 且 9 月 5 日会重新开始谈判，但是特朗普如此敌对的态度至少给敏感的谈判造成了负面影响。如果特朗普不放弃打全方位贸易战的做法，并且对这位历史上的盟友都不能摆出任何低姿态，那么谈判的气氛可能要比此前差很多。





过去一周里，特朗普还毫不犹豫地在削弱与欧盟达成的谅解。特朗普和欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克 7 月底曾申明 “ 一起研究了取消关税和非关税壁垒 ” 的问题，但是汽车行业被排除在外。目前，一个 “ 工作小组 ” 正在研究这一协议的可操作性和涵盖范围。





8 月 30 日，负责贸易事务的欧盟委员塞西莉亚 · 马尔姆斯特伦展现了良好意愿，宣称如果美国采取同类措施，欧盟愿意将汽车关税降至零。然而，特朗普在接受采访时冷酷地回绝了欧盟的提议： “ 这还不够。他们的消费者习惯购买自己产的汽车，而不是买我们的。 ” 在纽约街头看到众多奔驰汽车让特朗普十分恼怒。





报道称，特朗普还希望对中国采取加征关税的新一轮行动，可能会 9 月初开始实施。为了对所谓 “ 不合理 ” 贸易行为和 “ 盗窃知识产权 ” 进行惩罚，华盛顿目前对价值 500 亿美元的中国产品征收 25% 的关税。中国也发起了额度对等的关税报复。





报道表示，然而，加拿大外交部长弗里兰透露，对加拿大这个美国的主要市场采取行动，美国可能会失去更多。她表示，对华盛顿来说，加拿大实际上

“

比中国、日本和英国加在一起都要重要，我很清楚，美加双方都了解

”

北美自贸协定的重要性。加拿大谈判人员的任务，就是要找到双赢的解决方案。

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