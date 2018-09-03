特朗普频发威胁惹毛加拿大 加外长：美或失去更多

法媒称，9月1日，美国总统唐纳德·特朗普再次威胁称要把加拿大排除在北美自由贸易协定之外，8月31日美国和加拿大艰难的贸易谈判突然中断。
据法新社华盛顿9月1日报道，特朗普发推文称：“把加拿大留在北美自贸协定内没有政治上的必要。在经历了几十年的不公之后，如果我们不能缔结一个好的协定，那加拿大会留在外边。要么我们签一个新协定，要么我们就回到签自贸协定之前。”他还威胁说，如果美国国会要插手这件事，那就“干脆彻底废除北美自贸协定”。
报道称，这位美国总统仍在坚持自己的强硬立场，而华盛顿与渥太华要到9月5日才会恢复谈判。美国本周初曾单独与墨西哥签订了新的自贸协定，因为特朗普一直认为原来的协定不公平。华盛顿和渥太华目前正在寻求相互谅解，以便能够让加拿大也加入新的自贸协定。
据报道，8月31日，在协议逐渐成形之际，加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰突然宣布，中止与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽的会谈，主要是因为特朗普发表了令人很不满的言论。特朗普在非正式场合对记者吹嘘说，美国政府不会向渥太华作任何妥协，新的贸易协定“只能在我们提出的条件下”签署。
报道称，尽管美国和加拿大的谈判人员装作对这一言论不知情，并且表示“谈判富有成果、取得了进展”且9月5日会重新开始谈判，但是特朗普如此敌对的态度至少给敏感的谈判造成了负面影响。如果特朗普不放弃打全方位贸易战的做法，并且对这位历史上的盟友都不能摆出任何低姿态，那么谈判的气氛可能要比此前差很多。
过去一周里，特朗普还毫不犹豫地在削弱与欧盟达成的谅解。特朗普和欧盟委员会主席让-克洛德·容克7月底曾申明“一起研究了取消关税和非关税壁垒”的问题，但是汽车行业被排除在外。目前，一个“工作小组”正在研究这一协议的可操作性和涵盖范围。
8月30日，负责贸易事务的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦展现了良好意愿，宣称如果美国采取同类措施，欧盟愿意将汽车关税降至零。然而，特朗普在接受采访时冷酷地回绝了欧盟的提议：“这还不够。他们的消费者习惯购买自己产的汽车，而不是买我们的。”在纽约街头看到众多奔驰汽车让特朗普十分恼怒。
报道称，特朗普还希望对中国采取加征关税的新一轮行动，可能会9月初开始实施。为了对所谓“不合理”贸易行为和“盗窃知识产权”进行惩罚，华盛顿目前对价值500亿美元的中国产品征收25%的关税。中国也发起了额度对等的关税报复。
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