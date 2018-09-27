外媒：美伊总统联大演讲大打口水战 恶毒口吻不同寻常

外媒称， 9 月 25 日，美国总统特朗普和他的国家安全高级助手们以不同寻常的猛烈程度抨击伊朗。他们警告德黑兰说，如果违抗美国，伊朗将面临严重后果。





据美联社 9 月 25 日报道，总统在联合国大会上的演讲以及国务卿蓬佩奥和国家安全顾问博尔顿在纽约一家酒店的讲话标志着口水战的升级。





特朗普抨击了他所谓的伊朗 “ 腐败独裁 ” ，指责伊朗领导人中饱私囊、劫掠国库来散播 “ 混乱 ” 。

博尔顿在对一个反对伊朗核协议的组织发表讲话时警告说，如果德黑兰与美国及其盟友作对，伊朗就会 “ 吃苦头 ” 。特朗普政府在今年 5 月退出了核协议。





报道称，美国在退出核协议后恢复了对伊制裁，下一轮制裁将于 11 月初生效。特朗普预言，再次受到制裁所带来的压力将迫使伊朗回到谈判桌旁。





报道称，博尔顿的讲话措辞更为激烈： “ 如果你跟我们、我们的盟友或伙伴作对，如果你伤害我们的公民，如果你继续撒谎、蒙骗和欺诈，是的，那就真的要吃苦头了。 ”





“ 如果不改变行为，这个嗜杀成性的政权及其支持者就将面临重大后果。我今天不妨把话说清楚：我们在观察，我们会盯着你不放。 ” 博尔顿说。





蓬佩奥也在反对伊朗拥有核武器联盟举办的活动上发表了讲话。他在讲话中披露了所谓 “ 伊朗的种种恶行 ” ，从支持叙利亚总统巴沙尔和也门胡塞叛军到资助亚非欧多地的未遂恐怖袭击。

另据共同社 9 月 25 日报道，伊朗总统鲁哈尼 25 日抨击美国在退出核协议后重新对德黑兰实施的制裁是 “ 经济恐怖主义 ” 。





他在联大发表讲话说： “ 非法的单边制裁本身就构成一种经济恐怖主义，是对发展权的侵犯。 ”

他还说： “ 美国在新制裁这一类目下发动的经济战不仅针对伊朗人民，还将使其他国家人民承担有害影响，而且这场战争已给全球贸易造成混乱。 ”





报道称，鲁哈尼还未指名道姓地指责特朗普有 “ 类似于纳粹性质的恐外倾向 ” ，并称这位美国领导人对 “ 多边主义 ” 的敌意表明他本人缺乏智慧。





他说： “ 对抗多边主义不是力量的表现，而是智力薄弱的症状 —— 它暴露出在理解一个复杂和相互关联的世界方面的无能。 ”





25 日早些时候，特朗普猛烈抨击伊朗的核计划及其对中东激进组织的支持，并敦促所有国家，只要伊朗政权继续 “ 侵略 ” ，就孤立它。





此外据美联社 9 月 25 日报道，伊朗总统鲁哈尼 25 日指责美国试图推翻其政府，并拒绝与美国进行双边会谈。





鲁哈尼在联大上对世界各国领导人发表讲话，指责特朗普政府退出伊朗核协议违反了国际法以及奥巴马政府承诺的 “ 国家义务 ” 。





鲁哈尼问道： “ 我们能根据什么标准与这样一个行为不端的政府达成协议？具有讽刺意味的是，对于与其谈判的外国政府，美国甚至不隐瞒推翻它的计划。 ”





鲁哈尼邀请美国重返在支持核协议的联合国安理会内进行的谈判。他说： “ 开始对话始于结束威胁以及否定道德和国际法原则的不公正制裁。伊朗说得很清楚：不发动战争，不制裁，不威胁，不恐吓。只是依法行事和履行义务。 ”





鲁哈尼在讲话中还把矛头直指特朗普。他说：

“

美国对国际关系的理解就是集权主义。在它看来，强权即公理。

”

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