日媒：国家资本主义2.0崛起

大约 30 年前，柏林墙的倒塌代表着国家从全球经济中撤退的高潮。基于越少国家干预越好的理念，有着不同经济模式的国家纷纷开始采取更加自由放任的决策方式。





在这个计划经济和社会主义经济的全球回落中，一些国有企业被彻底私有化。但绝大部分 “ 皇冠上的宝石 ” 依然受到政府的部分控制，而私营部门的私人投资者们则通过资本市场获取股份。





国家推动经济改革获成功





然而，随着新千年的到来，国家从经济中的撤退却停了下来。中国正在通过它的国有企业推动经济发展。阿联酋则通过主权财富基金推动经济多样化。





很多国家的政府试图复制中国有关国有企业的经验，以及新加坡有关主权财富基金淡马锡的经验。例如，在中东，近年来一直在悄悄开展一个国家推动的经济改革。迪拜最近超过伦敦的希思罗崛起为世界最大的国际航空旅行中心就是这一改革的集中体现。





虽然沙特国有石油企业沙特阿美公司可能上市似乎意味着私有化还没有遭到彻底抛弃，现在却存在一种更广泛、可能更重要的趋势。许多国家的政府越来越多地考虑各种途径来应对它们国有企业的长期问题 — 包括它们落后的企业管理、低生产率和低水平的创新，而不是进行私有化。





主权财富的结构正从过去遗留下来的消极国有模式向另一种模式发展。这种模式承认，国有企业的生存取决于它们在国际上参与竞争的能力。一家国有企业在国内的垄断或寡头地位再也不会确保它的竞争力，在跨越国境的各种颠覆式新技术蓬勃发展的背景下尤其如此。





聚焦现代化而不是私有化





在应对这一挑战时，各国政府把注意力主要集中在现代化而不是私有化上。很多国有企业和主权财富基金近期建立了风险投资部门来瞄准一些高技术企业，因为这些高技术企业进行的创新可以支持它们的核心业务。例如，沙特电信公司设立了风投子公司，以便投资于一些先进技术或在这类技术中寻找机会。





然而，在技术部门，国有企业和主权财富基金的经验是有限的。同它们想要介入的技术企业相比，它们的企业文化比较僵化。同管理与外国伙伴的联合企业相比，监督高技术企业的管理需要一套根本不同的技能。





近期，在管理同外国伙伴的联合企业方面，国有企业和主权财富基金的技艺已经臻于完善。然而，即使有了必要的专门知识，管理高技术企业可能构成额外的挑战，因为技术企业的创始人和主权投资者都比较青睐高水平的经营控制。





除了控制问题，由于这个部门中的资产估值有着不稳定的性质，收购技术企业还要求国有企业和主权财富基金采取一种不同的风险管理方式。新兴市场国家学习新舞步即使很多新兴市场主权基金倾向于成为外国企业中拥有被动股权的无表决权的低调投资者，目前技术部门的收购热潮需要这些主权基金更好地理解它们作为股东的权利。





它还要求新兴市场主权基金为它们的团队配备更多投资技能，并同其他国内投资者密切协作，这样它们的收购可能为它们各自的国民经济制造乘数效应。无论如何，仅仅关注大型国有企业的私有化会对新兴市场国家的国家资本主义走向产生一种错误印象。





国家资本主义 2.0 不是以政府所有权的稀释为前提的，而是根据世界经济的未来对政府所有权的调整为前提。这一转变对国家所有权的生存是至关重要的。它要求主权投资者重新考虑它们传统的管理方式。如果国有企业不想步恐龙的后尘，它们不仅需要学会同外国伙伴跳华尔兹，而且需要学习跳街舞，学会摔倒、站起来并试验新舞步。





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