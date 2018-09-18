美国对中国商品最新征税举措将豁免苹果手表等多种科技产品

美国政府一名高层官员周一表示，美国最新一轮对中国商品加征关税的计划将豁免苹果 (AAPL.O) 旗下的 Watch 和其他消费产品。





美国政府对 2,000 亿美元中国商品征税的提议，招致来自科技企业的反对声浪；但该名官员宣布的最终征税产品清单中，并不包括许多知名的消费品牌和产品。





这名官员称，征税举措将于 9 月 24 日生效，税率为 10% ，年底时还将提高至 25% 。





智能手表和使用蓝牙无线通讯的设备 -- 譬如苹果旗下的 AirPod 以及其他与智能手机搭配使用的产品 -- 将被排除在新的征税清单之外。





在此前一轮 500 亿美元的关税措施中，特朗普政府在 6 月份的最终名单中去掉了平板电视。





新关税名单中不包括 Fitbit Inc (FIT.N) 等健康追踪设备，该公司曾向监管机构发信称，关税措施将累及其在美国的投资。





但该官员称，路由器等协助计算机网络运行相关产品仍然在新关税名单中。这可能影响到较小型的科技公司，如生产家用路由器的 Eero ，该公司曾要求获得关税豁免。共有 300 个商品类目获得关税豁免，包括部分非科技类消费品，如自行车头盔和婴儿汽车安全座椅。





尽管做出这些调整，新关税措施仍然涵盖价值约 2,000 亿美元的中国商品，是不断升级的中美贸易争端的部分内容。





苹果和 Eero 没有回复路透寻求置评的请求， Fitbit 未予置评。苹果执行长库克上月与特朗普共进了晚餐，不过两人都没有透露交谈的细节。





苹果本月稍早在对政府提案置评的信函中表示，美国的关税措施会影响包括 Watch 在内 “ 大范围 ” 苹果产品的价格。





“ 我们对这些关税措施的关切之处在于，美国会不会受到最严重的冲击，这会不会导致美国经济增长放缓、竞争力降低，对美国消费者而言价格上涨， ” 苹果在信函中称。





继苹果发表此番评论后，特朗普在 9 月 8 日发表推文称，苹果要想避免关税，有 “ 简单易行的解决方案 ” ，那就是 “ 在美国生产你们的产品，而不是在中国。现在就开始兴建新工厂吧！ ”





彭博周一稍早报导称，苹果的

Watch

将不会面临新一轮关税。（路透社）

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