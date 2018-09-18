美国对中国商品最新征税举措将豁免苹果手表等多种科技产品

美国政府一名高层官员周一表示，美国最新一轮对中国商品加征关税的计划将豁免苹果(AAPL.O)旗下的Watch和其他消费产品。
美国政府对2,000亿美元中国商品征税的提议，招致来自科技企业的反对声浪；但该名官员宣布的最终征税产品清单中，并不包括许多知名的消费品牌和产品。
这名官员称，征税举措将于9月24日生效，税率为10%，年底时还将提高至25%。
智能手表和使用蓝牙无线通讯的设备--譬如苹果旗下的AirPod以及其他与智能手机搭配使用的产品--将被排除在新的征税清单之外。
在此前一轮500亿美元的关税措施中，特朗普政府在6月份的最终名单中去掉了平板电视。
新关税名单中不包括Fitbit Inc (FIT.N)等健康追踪设备，该公司曾向监管机构发信称，关税措施将累及其在美国的投资。
但该官员称，路由器等协助计算机网络运行相关产品仍然在新关税名单中。这可能影响到较小型的科技公司，如生产家用路由器的Eero，该公司曾要求获得关税豁免。共有300个商品类目获得关税豁免，包括部分非科技类消费品，如自行车头盔和婴儿汽车安全座椅。
尽管做出这些调整，新关税措施仍然涵盖价值约2,000亿美元的中国商品，是不断升级的中美贸易争端的部分内容。
苹果和Eero没有回复路透寻求置评的请求，Fitbit未予置评。苹果执行长库克上月与特朗普共进了晚餐，不过两人都没有透露交谈的细节。
苹果本月稍早在对政府提案置评的信函中表示，美国的关税措施会影响包括Watch在内“大范围”苹果产品的价格。
“我们对这些关税措施的关切之处在于，美国会不会受到最严重的冲击，这会不会导致美国经济增长放缓、竞争力降低，对美国消费者而言价格上涨，”苹果在信函中称。
继苹果发表此番评论后，特朗普在9月8日发表推文称，苹果要想避免关税，有“简单易行的解决方案”，那就是“在美国生产你们的产品，而不是在中国。现在就开始兴建新工厂吧！”
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