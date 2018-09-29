近200名美国国会议员起诉特朗普 联邦法官：批准

当地时间周五（ 28 日），美国联邦法官批准近 200 名民主党议员对美国领导人的起诉，称其违反美国《宪法》中的薪酬条款，即未经国会参众两院多数议员允许，总统不得擅自收取外国政府的薪酬。

综合彭博社、美国全国广播公司财经频道（ CNBC ）报道，美国联邦地区法院法官苏利文（ Emmet Sullivan ） 28 日表示，司法部门没有驳回 2017 年针对美国现任总统特朗普的诉讼，这项诉讼是由康涅狄格州的布鲁门斯（ Richard Blumenthal ）和国会参众两院的民主党议员发起的。苏利文称民主党议员有权利追求自己的主张，为了使诉讼有所进展，他同意民主党议员对美国现任总统的指控。

目前此事已在哥伦比亚特区法院和马里兰地区法院提起诉讼，马里兰州的司法部长称，在华盛顿的酒店里，美国现任总统曾非法接受州政府和外国政府的薪酬。特朗普本人曾两次要求马里兰地区法院撤诉，但没有成功，当前局面对他来说非常不利。





CNBC 报道称，尽管美国司法部发言人凯莉（ Kelly Laco ）在一份声明中称： “ 这个案子应该被撤销，并且要继续在法庭上为总统辩护。 ” 特朗普的律师团队也表示，这件事应该在国会讨论，而不是在法庭上。但代表 198 名美国国会民主党议员的律师布卢门撒尔（ Sen 。 Richard Blumenthal ）称， “ 苏利文的决定是值得称赞的，案件可以继续向前推进对我们来说是巨大的胜利，总统一再违法而没有受到惩罚，现在需要我们来追究他的责任。 ” 为此案辩护的律师、非营利性宪法问责中心主席伊丽莎白（ Elizabeth Wydra ）也称： “ 今天司法部门承认国会议员有起诉权，也是向美国民众证明，没有人能凌驾于宪法之上，即使是总统。 ”

与历届美国总统不同，特朗普上任后并没有与自己的资产剥离，目前他依然保有对自己集团的所有权，民主党议员认为这违反了《宪法》中的薪酬条款，即

“

在未经国会参众两院多数议员允许，总统不得擅自收取外国政府薪酬

”

。民主党议员指出，现任总统接受的外国政府薪酬包括沙特阿拉伯和科威特向酒店客房和活动区域支付的租金、阿联酋政府购买

“

特朗普大厦

”

办公空间的收益等。目前，特朗普团队及其本人还没有针对此事做出回应。

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