欧盟要拉中俄干件大事 或将“重击”特朗普

美国总统特朗普在今年的联合国大会上可谓成为 “ 众矢之的 ” ，而在伊核问题上，他再一次激怒了重要盟友 —— 欧盟。

《华尔街日报》报道称，当地时间 9 月 26 日，特朗普要求联合国安理会成员国和美国合作对付伊朗，确保伊朗不会取得核武，并警告称不配合美国将有严重后果。不过特朗普的言论直接被英法等欧洲国家 “ 怼 ” 了回去。法国总统马克龙和英国首相特雷莎 · 梅纷纷为伊朗核协议辩护。





除通过言语反击外，舆论观察到，欧盟还要与中俄联手干件大事。据英国广播公司网站 9 月 27 日报道，欧盟已着手与中国、俄罗斯制定计划，设法绕开美国单方面对伊朗制裁。欧盟外交官希望通过采取被称作 “ 特别目的载体 ” （ SPV ）的措施来拯救伊朗经济，以此说服伊朗继续遵守核协议。

据介绍， “ 特别目的载体 ” 的想法出现在美国对伊朗的新一轮制裁之前不久，旨在让欧盟得以与伊朗用欧元进行交易，这将消除商业银行和央行对遭受美国处罚的担忧，维持与伊朗之间的生意。

英国广播公司援引欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼的话说， “ 特别目的载体 ” 能够为伊朗出口相关的支付提供便利，只要这些进出口的公司按照欧盟法律进行合法行动，包括伊朗石油出口和进口，都可以借助这个 “ 特别目的载体 ” 实现。





伊核问题已成为欧盟与美国空前对抗的焦点。欧盟缘何在这一问题上如此卖力、甚至要拉上中俄一同反击特朗普政府？中东问题专家田文林在接受参考消息网采访时分析，一方面，维护伊核协议关乎欧盟外交的权威性。伊核协议是包括英法德等六国与伊朗共同达成的协议，在伊朗没有违反核协议的前提下，其他六方就有必要遵守这一协议，这也是六国外交信誉及外交威望的重要表现之一。美国出于较为自私的考量，自行退出伊核协议，其行为带有非法性。欧盟国家如果跟从美国的做法，那么在国际外交中便将沦为美国的 “ 附庸 ” ，对其外交威望无疑将造成重大损害，这是欧盟国家不愿看到的场景。另一方面，从经济利益层面考量，美国在伊朗的经济利益极少，而欧盟国家却在伊核协议达成后在伊朗有了很多实实在在的经贸利益及投资利益。捍卫伊核协议，实际上也是确保欧盟国家在伊朗的相关经济利益不受损害。

田文林进一步表示，美国希望在处理国际问题的过程中更多采取 “ 一对一单挑 ” 的方式解决，逐个击破，以便使其利益最大化。欧盟意识到，单凭其自身力量在伊核问题上抗衡美国恐怕会力不从心，因此需要与中国及俄罗斯共同行动，协调立场。

有舆论注意到，今年 8 月，美国已针对伊朗的非能源领域进行制裁， 11 月，美国针对伊朗能源领域的制裁也将展开。最终伊朗核协议将走向何处备受关注。





对此，田文林称，特朗普政府奉行的所谓

“

极限施压

”

政策带有极强的讹诈性。未来，伊核协议的前景将取决于双方的博弈以及双方意志的坚定程度。如果欧盟与中俄能拧成一股绳，其形成的合力将很可能使美国对伊朗进行的非法制裁失去效力或大打折扣，进而使美国落得搬起石头砸自己的脚的下场

——

既在外交中失分，又失去了对伊核问题的主导权，形成美国

“

输

”

而其他各方

“

赢

”

的局面。

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