失望联合国仍欠缺民主 马哈迪：羞辱强国以放弃否决权

时隔 15 年重返联合国的首相马哈迪对联合国仍然欠缺应有的民主而感到失望，他计划通过羞辱超级强国的方式，让这些国家放弃在联合国安理会的否决权。





“ 我希望能够通过羞辱他们的方式让他们放弃否决权。人民应该告诉他们，这是非常不民主的行为。 ”





“ 如果你不能够在一个国际机构给我们一些民主，别跟我们谈其他国家的政权交替，这是很虚伪的行为。 ”





目前联合国安理会有 5 个常任理事国分别是美国、英国、中国、法国及俄罗斯。





马哈迪昨日在纽约联合国总部举行的联合国大会上发表演说后的记者会上说： “ 你一方面指国家必须要民主，你推动政权的改变，但是在这里你只需要放弃否决权就可以了，但他们不愿意那么做。 ”





马哈迪发表演说时提出，在他不领导国家的时候，全球改变并不多，而且情况有些恶化。





他重申自己的建议，即要求否决权改为两个常任理事国的否决，加上联合国议会的简单多数支持，才能够成立，因为只有这样才能够让小国有更多话语权。





马哈迪说，五大常任理事国的否决权是因为他们在二战中获胜，而他们也已经获得 73 年的否决权。





马哈迪也被询及为何认为目前情况更糟糕，他说， 2003 年时中东并没有战争，尽管曾有伊拉克战争，但也没有扩散。





“ 现在我们看到耶门、叙利亚和巴勒斯坦人被迫离开自己国家的问题还在，而且情况很恶劣。 ”





“ 世界并没有任何真正的方向。起初他们成立联合国来防止战争，而现在欧州和北美洲成功避免战争，但是中亚地区却有严重的战争，所以我不认为我们学习到了共存的方法。 ”





谈到现有国家面对的其他问题时，马哈迪指目前各国看似已经没有要再合作，甚至是过去要团结和合作的人已经陷入分裂。





“ 区域组织也很脆弱，北美自贸区并没有真正运作，欧盟在英国脱离后也开始分裂，即使那些还留在欧盟内的国家也看似有不同的想法和行动。 ”





马哈迪在演讲时也提出了大马新外交政策，即对所有国家友好，但是保持权力来表明本身的态度。





“ 我希望不会冒犯任何人，尤其是当你需要诚实，说出一些可能对特定领袖而言不好听的话。但如果我需要说，我就会说（出事实）。 ”





马哈迪也透露，希盟政府考虑修改宪法，仿效日本禁止派出士兵前往存在纠纷的地区。





“ 日本是唯一不要参与战争的国家。日本必须要自我防卫，因此他们的军队也被称为自卫队。我们在考虑跟随日本的宪法，避免我们进入战争。 ”









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