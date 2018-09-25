洪都拉斯总统：美国减援助 台"邦交国"或转向大陆

“ 中美洲正在发生变化，我想美国已经后知后觉了， ” 洪都拉斯总统埃尔南德斯（ Juan Orlando Hernandez ） 24 日受访时说道。

据路透社 24 日报道，埃尔南德斯认为美国削减对中美洲的支持，将阻碍其遏制非法移民的努力。他欢迎中国（大陆）在中美洲日益增长的外交存在，认为这对当地而言是一个 “ 机遇 ” 。

洪都拉斯是台湾仅存的 17 个所谓 “ 邦交国 ” 之一，也是美国极力想要替台湾维护的中美洲 “ 邦交国 ” 。埃尔南德斯在谈及这一问题时表示， “ 其他国家可能很快就会效仿萨尔瓦多和巴拿马 ” 。

萨尔瓦多和巴拿马分别于今年 8 月 21 日和去年 6 月 12 日和台湾 “ 断交 ” ，并随即与中国大陆建交。

去年 11 月，巴拿马总统访问中国大陆时也曾表示，中美洲和加勒比地区的国家可能会追随巴拿马，很快与中国（大陆）建交。





报道称，埃尔南德斯对特朗普上台后，美国缩减其对洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉这三国所承诺的投资感到遗憾。

他表示，根据 2014 年发起的 “ 中美洲北三角繁荣联盟计划 ” ，美国承诺洪都拉斯每投入 4 美元，美国就会拿出 1 美元资助。

“ 这一承诺尚未兑现， ” 埃尔南德斯补充道： “ 这显然会产生影响，因为联盟的想法是从根本上解决移民问题。 ”

据了解，洪都拉斯和萨尔瓦多、危地马拉同位于中美洲北三角，这一地区常年政治动荡、帮派暴力活动横行，也是美国难民的最大来源地。 2014 年，经历了儿童难民危机的美国，联合三国成立 “ 中美洲北三角繁荣联盟计划 ” ，旨在帮助其发展经济、改善治安，减少三国赴美移民。





不过，美国对该地区的援助却持续减少，据我国驻哥斯达黎加经商参处此前消息， 2015 年 12 月 18 日，美国会参议两院批准 2016 财年预算案，其中给予 “ 中美洲北三角繁荣联盟计划 ”7.5 亿美元，较奥巴马政府申请金额少 2.5 亿美元。

路透社援引美国官方数据，称 2016 年至 2018 年间，美国对洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的援助总额下降了逾三分之一，达到 1.95 亿美元。

除此以外，今年以来，美国政府又相继宣布取消对国内萨尔瓦多和洪都拉斯移民提供的临时保护政策，数十万来自这两国的移民面临被遣返的境地。

这也对洪都拉斯国内经济带来影响。台湾 “ 中央社 ” 称，根据洪都拉斯中央银行（ BCH ）的数据，今年 1 至 8 月，洪都拉斯获得自国外汇款额较去年同期增加 9700 万美元，上升约 3% ；而去年同期则较 2016 年增加约 13.8% 。洪都拉斯《先驱报》援引专家观点认为，导致上述结果的主因在于特朗普的移民政策。

当天采访中，埃尔南德斯也提到了台湾问题，他说，中国（大陆）不断增长的外交影响力令该地区国家 “ 左右为难 ” ，但也是给所有人一个机会，其他国家可能很快就会效仿萨尔瓦多和巴拿马。

“ 我们看见中美洲正发生着变化，我认为美国已经有些后知后觉了。 ”

埃尔南多斯此番表态似乎在向美国隔空喊话。他表示，美国与墨西哥及中美洲国家计划于 10 月中旬举行一次会议，这场会议是华盛顿是否准备重申对中美洲国家承诺的关键考验。

不过，在问及是否会转向中国大陆时，他则回答得十分谨慎，声称仍与台湾在一起。

蔡英文 2016 年就任台湾地区领导人以来，已经有 5 个国家结束与台 “ 邦交 ” 关系，与中国大陆建交，其中三个位于中美洲。目前，仍有 4 个中美洲国家与台湾保持所谓 “ 邦交 ” 关系，分别为伯利兹、洪都拉斯、危地马拉与尼加拉瓜。在今年 5 月布基纳法索与台湾 “ 断交 ” 后，曾一度传出洪都拉斯外长在北京与大陆商谈建交的消息，引得台当局连忙出面辟谣。





另一边，美国对此趋势也相当紧张。在萨尔瓦多与台当局 “ 断交 ” 的次日，即 8 月 22 日，美国参议院外交委员会召开听证会，参议院外委会亚太小组主席贾德纳向美国驻洪都拉斯及尼加拉瓜大使提名人表示，希望两人赴任后，能优先将 “ 台湾对世界的重要性 ” 告诉两国政府，并向两国强调 “ 他们与台湾的关系对于他们与美国未来关系至关重要。 ”

一向对华敌视的参议员卢比奥提及洪都拉斯与台 “ 断交 ” 传言时，要求驻洪都拉斯大使提名人帕尔米耶里承诺上任后向洪都拉斯政府转达，若其转向中国大陆，将会 “ 伤害洪都拉斯与美国关系 ” 。

9 月初，美国先是宣布召回驻多米尼加大使伯恩斯坦（ Robin Bernstein ）、驻萨尔瓦多大使曼内斯（ Jean Manes ）、驻巴拿马临时代办康若珊（ Roxanne Cabral ），以了解这 3 国与台当局 “ 断交 ” 的决定；又称因 “ 日程安排冲突 ” 取消与中美洲国家安全会议。

对此，外交部发言人耿爽强调，我们提醒个别国家，不要忘了自己承认一个中国原则，几十年前就同中华人民共和国建立外交关系的事实，正确看待别的国家同中国建交，慎重妥善处理涉台问题，从维护自身形象和台海和平稳定出发，不要再采取不负责任言行。

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