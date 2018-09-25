刘强东事件后章泽天首次发声：只要一家人在一起，便是圆满

昨日章泽天打破自刘强东事件爆发后的沉默，她在朋友圈表示：只要一家人在一起，便是圆满。





章泽天还表示，惟愿守得云开见月明。而在朋友圈的照片里，刘强东、章泽天一家三口握着月饼。





北京时间 9 月 24 日下午，路透社发布长文，详细讲述了刘强东在明尼苏达涉嫌强奸的那一夜，其中，女主角微信聊天记录首次曝光，称刘强东强迫与她发生性关系。





报道称， 21 岁的明尼苏达大学女学生回到自己在明尼阿波利斯公寓时，中国亿万富翁刘强东也在。半夜，她在微信上给一个朋友发了条消息，说刘强迫与她发生性关系。





受害女性在微信上告诉第二个朋友，说她那晚喝酒很有压力。 “ 这是一个陷阱， ” 她说，后来又说 “ 我真的喝多了。 ”





一名了解此事的人说，他看见，刘和那名女生站在房子外，然后刘把她带进了自己租的车里。在微信上，该女学生几小时给朋友发信息，说 “ 在车里刘开始对我动手动脚。 ”





“ 我告诉他别这样 …… 但是他不听， ” 她写道。知情人士称，最后他们回到了女生的公寓。





根据警方报道，涉嫌强奸发生在凌晨 1 点左右。根据两名知情人士和她的微信消息透露，该受害女生随后联系了明尼苏达大学的一名学生，后者报警。





另一位知情人士称，明尼苏达警方当日早上前往女生的公寓，刘强东当时也在，但并未逮捕任何人。路透社无法证实警方到访后具体发生了什么，但该知情人士称受害女性拒绝对刘强东的在场提出指控。





刘强东的刑事辩护律师 Jill Brisbois 女士曾对路透社表示：路透社拟报道的文章与事实不符，这些指控与我们希望在结案后向公众披露的证据不一致，刘强东先生没有违反任何法律。





Jill Brisbois 说她不能像其他人那样马上向媒体公开相关 “ 证据 ” ，因为我们尊重司法程序，并不想干涉司法程序。





Jill Brisbois 表示希望真正的证据在案件结束时被公开，并认为路透社在没有获得事情的全貌，而且在案件尚未结案检查官还在审理案子的时候，就发表一个只含有一方观点的文章，是不公平的。





根据警方报道，第二天这位中国电商巨头创始人刘强东因涉嫌强奸被捕。之后，他未受指控释放，其律师否认他有任何不当行为。释放后，刘强东返回中国，并承诺配合明尼阿波利斯警方的调查。





刘强东的一名律师吉尔 · 布利斯伯斯（ Jill Brisbois ）表示，他坚持自己无罪，并充分配合调查。





“ 这些指控与我们希望在结案后向公众披露的证据不一致， ” 布利斯伯斯在邮件中写道。





路透社就受害女生的微信信息和其他发现提出更多细节问题时，京东女发言人

Loretta Chao

说，当有更多信息披露时，

“

大家会知道该微信信息只是片面之词。

”

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