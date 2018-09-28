实行158年 印度“通奸罪”终于被废除

“ 通奸不再是犯罪！ ”27 日，印度最高法院宣布废除刑法第 497 条涉及 “ 通奸罪 ” 的相关内容，标志着这条沿用 158 年的陈年律法正式成为历史。这已是印度最高法院本月废除的第二条殖民时期旧法。本月上旬，该机构才刚宣布同性恋性行为的合法化。

据印度新德里电视台网站 27 日报道，当天印度最高法院 5 名大法官做出一致裁决，认为刑法第 497 条内容陈旧、判定方式武断，有悖于国家宪法的精神。最高法院大法官米斯拉在陈词中表示： “ 丈夫不是妻子的主人，女性应得到和男性平等的待遇。 ” 大法官纳里曼说： “‘ 男人是施暴者、女性是受害者 ’ 这种陈旧的固化思维早已不再适用。 ” 另一位大法官昌德拉楚德则认为，通奸法相关内容是基于落后的性别刻板印象制定，使女性处于男性的从属地位。





印度 “ 通奸法 ” 规定，任何男性与他人之妻发生性行为，若未得到后者丈夫的允许，均可按 “ 通奸罪 ” 论处，肇事者可面临最高 5 年的刑期和罚款。但这条法律存在诸多漏洞：比如它自动认定男方是引诱者、是主犯，而女方被默认为受害者、无需为不检行为负责。有人指出，这种规定对男人和女人都是歧视。

但另一方面，若妻子发现丈夫通奸，却无权向法院提出申诉，只能指望 “ 情妇 ” 的丈夫出面指认。这也是 “ 通奸法 ” 最大的争议之一。批评人士认为，这强化了 “ 男尊女卑 ” ，限制女性发表意见。还有印度法律专家指出， “ 通奸法 ” 在实践中很容易被滥用。比如在很多婚姻纠纷中，不少男性为尽快离婚或少付抚养费，往往会胡乱指认甚至炮制子虚乌有的 “ 奸夫 ” ，令配偶蒙受名誉损失。

《今日印度》杂志称，其实

“

通奸法

”

早在上世纪

50

年代就遭到过质疑和挑战。不过在几十年的激辩中，印度最高法院曾三度驳回相关诉讼。

2017

年，一名侨居意大利的印度商人再次对该法提起公益诉讼，将矛头直指法律暗含的歧视，才终于迎来转机。废除

“

通奸法

”

获得印度民众赞许。不少网友表示，通奸行为仅应被视作婚姻破裂的依据、属于民事管辖范畴，将其入刑未免太过严苛，有

“

管得太多

”

之嫌。

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