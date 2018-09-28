实行158年 印度“通奸罪”终于被废除

“通奸不再是犯罪！”27日，印度最高法院宣布废除刑法第497条涉及“通奸罪”的相关内容，标志着这条沿用158年的陈年律法正式成为历史。这已是印度最高法院本月废除的第二条殖民时期旧法。本月上旬，该机构才刚宣布同性恋性行为的合法化。
据印度新德里电视台网站27日报道，当天印度最高法院5名大法官做出一致裁决，认为刑法第497条内容陈旧、判定方式武断，有悖于国家宪法的精神。最高法院大法官米斯拉在陈词中表示：“丈夫不是妻子的主人，女性应得到和男性平等的待遇。”大法官纳里曼说：“‘男人是施暴者、女性是受害者’这种陈旧的固化思维早已不再适用。”另一位大法官昌德拉楚德则认为，通奸法相关内容是基于落后的性别刻板印象制定，使女性处于男性的从属地位。
印度“通奸法”规定，任何男性与他人之妻发生性行为，若未得到后者丈夫的允许，均可按“通奸罪”论处，肇事者可面临最高5年的刑期和罚款。但这条法律存在诸多漏洞：比如它自动认定男方是引诱者、是主犯，而女方被默认为受害者、无需为不检行为负责。有人指出，这种规定对男人和女人都是歧视。
但另一方面，若妻子发现丈夫通奸，却无权向法院提出申诉，只能指望“情妇”的丈夫出面指认。这也是“通奸法”最大的争议之一。批评人士认为，这强化了“男尊女卑”，限制女性发表意见。还有印度法律专家指出，“通奸法”在实践中很容易被滥用。比如在很多婚姻纠纷中，不少男性为尽快离婚或少付抚养费，往往会胡乱指认甚至炮制子虚乌有的“奸夫”，令配偶蒙受名誉损失。
《今日印度》杂志称，其实“通奸法”早在上世纪50年代就遭到过质疑和挑战。不过在几十年的激辩中，印度最高法院曾三度驳回相关诉讼。2017年，一名侨居意大利的印度商人再次对该法提起公益诉讼，将矛头直指法律暗含的歧视，才终于迎来转机。废除“通奸法”获得印度民众赞许。不少网友表示，通奸行为仅应被视作婚姻破裂的依据、属于民事管辖范畴，将其入刑未免太过严苛，有“管得太多”之嫌。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost