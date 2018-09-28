瑞典火爆广告被判性别歧视：把女性当物体

据英国《卫报》 26 日报道，瑞典广告监管部门裁定，一家公司用去年全球大火的 “ 走神男友 ” 表情包制作的招聘广告涉嫌性别歧视及侮辱人格。

“ 走神男友 ” 表情包源于西班牙巴塞罗那摄影师吉列姆拍摄的一张照片。照片中，一名男子牵着女友，头却转向另一个擦身而过的漂亮女孩。这张照片很快被广大网友频繁用在各种评论中，从而成为去年十大最火表情包之一。瑞典互联网供应商班霍夫公司也想借机蹭热度。他们今年 4 月在脸书等社交媒体账户上发布了招聘广告，并配上 “ 走神男友 ” 表情包。图中男子被标记为 “ 你 ” ，女友被标记为 “ 你现在的工作 ” ，漂亮女孩被标记为 “ 班霍夫公司 ” 。

广告发布后，有近千人跟帖评论，多数评论者为女性。她们指责班霍夫公司搞性别歧视。网民苏珊娜留言说， “ 你们是真的不想女性到你们公司上班，也不想帅哥去！ ” 网民苏菲则表示， “ 如果班霍夫公司没注意到这则招聘广告涉及的性别歧视，那么任何严肃对待工作的女性都不会选择为你们工作 ” 。





瑞典广告监管部门认为，在班霍夫公司的招聘广告中，女性被物化为 “ 工作 ” ，而男性却有生命个体；特别是女性 “ 被看成是物体 ” 且是 “ 可交换的物品 ” 。监管部门认为，该公司的这则招聘广告显示对男女角色持有偏见，给人的印象是 “ 男人换女伴就像换工作一样 ” 。

面对网民和广告监管部门的批评，班霍夫公司发声明解释说，招聘广告使用 “ 走神男友 ” 的目的是彰显班霍夫公司是家有魅力的企业，那些对自己工作厌倦的人可能会对班霍夫感兴趣，这是使用表情包的初衷。声明还表示，任何熟悉互联网和表情包文化的人都知道如何解释这个表情包。

英国《卫报》

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日称，瑞典多次被评为世界性别平等最靠前国家之一，但一项研究显示，瑞典打击性别歧视广告方面在北欧国家中垫底。今年，斯德哥尔摩议会投票决定，禁止性别歧视或者侮辱性的内容出现在该市的公共广告牌上。

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