    • 2018年9月28日

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    瑞典火爆广告被判性别歧视：把女性当物体

    星期五, 九月 28, 2018

    据英国《卫报》26日报道，瑞典广告监管部门裁定，一家公司用去年全球大火的走神男友表情包制作的招聘广告涉嫌性别歧视及侮辱人格。
    　　
    走神男友表情包源于西班牙巴塞罗那摄影师吉列姆拍摄的一张照片。照片中，一名男子牵着女友，头却转向另一个擦身而过的漂亮女孩。这张照片很快被广大网友频繁用在各种评论中，从而成为去年十大最火表情包之一。瑞典互联网供应商班霍夫公司也想借机蹭热度。他们今年4月在脸书等社交媒体账户上发布了招聘广告，并配上走神男友表情包。图中男子被标记为，女友被标记为你现在的工作，漂亮女孩被标记为班霍夫公司
    　　
    广告发布后，有近千人跟帖评论，多数评论者为女性。她们指责班霍夫公司搞性别歧视。网民苏珊娜留言说，你们是真的不想女性到你们公司上班，也不想帅哥去！网民苏菲则表示，如果班霍夫公司没注意到这则招聘广告涉及的性别歧视，那么任何严肃对待工作的女性都不会选择为你们工作

    瑞典广告监管部门认为，在班霍夫公司的招聘广告中，女性被物化为工作，而男性却有生命个体；特别是女性被看成是物体且是可交换的物品。监管部门认为，该公司的这则招聘广告显示对男女角色持有偏见，给人的印象是男人换女伴就像换工作一样
    　　
    面对网民和广告监管部门的批评，班霍夫公司发声明解释说，招聘广告使用走神男友的目的是彰显班霍夫公司是家有魅力的企业，那些对自己工作厌倦的人可能会对班霍夫感兴趣，这是使用表情包的初衷。声明还表示，任何熟悉互联网和表情包文化的人都知道如何解释这个表情包。
    　　
    英国《卫报》26日称，瑞典多次被评为世界性别平等最靠前国家之一，但一项研究显示，瑞典打击性别歧视广告方面在北欧国家中垫底。今年，斯德哥尔摩议会投票决定，禁止性别歧视或者侮辱性的内容出现在该市的公共广告牌上。

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