丹麦最大银行被曝大规模洗钱 舆论持续发酵

法媒称，关于丹麦最大银行可疑操作的怀疑继续发酵。





据法国《回声报》网站 9 月 4 日报道，英国《金融时报》 4 日报道称，根据丹麦银行下令起草的一份关于其在 2007 年至 2015 年的大规模洗钱丑闻中的角色的报告，该行爱沙尼亚分行在 2013 年经手的俄罗斯资金高达 300 亿美元。





《金融时报》指出，这些钱并不一定全都来源可疑。丹麦银行解释称： “ 我们无法核实媒体提到的特定消息。 ” 爱沙尼亚金融警察负责人马迪斯 · 雷曼德的说法类似，表示他并未掌握全部信息来分辨这些钱属于洗钱还是正常的经济活动。





尽管如此，市场还是感到了恐慌。丹麦银行的股价在一个交易日内下跌了 8.41% 。该银行还承认， “ 与投资组合有关的问题比调查之初的预期要严重得多 ” 。





报道称，一家北欧投行的分析师图厄 · 厄斯特高认为，市场的反应有些过度。对于《金融时报》提到的 300 亿美元，他解释说， “ 应当了解通常的交易量，不能简单地将之归于洗钱 ” 。分析师们仍然信心满满：无人建议出售，相反其中 80% 的人建议购入。





报道称，在丹麦《贝林时报》于 2017 年披露此事之后，丹麦银行一直在接受该国金融检察院的调查。《贝林时报》最早报道称，丹麦银行爱沙尼亚分行的洗钱金额为 39 亿美元，随后又称达到近 80 亿美元。





“ 根据经过核实的、全面的事实来得出结论，符合所有人的利益， ” 丹麦银行董事长奥勒 · 安诺生表示， “ 调查处于收尾阶段。 ”





报道称，波罗的海国家因为洗钱的名声而受损。拉脱维亚被怀疑曾是俄罗斯地下资金的大转盘。东欧阵营垮台后，俄罗斯人先是选中了塞浦路斯，而随着其金融系统的挫败，他们又将钱转移至波罗的海国家，主要是因为这些国家在地理上较接近，并有少部分人说俄语。

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