叙利亚再陷“战云密布”漩涡 惨变大国博弈牺牲品

叙利亚近来再次深陷 “ 战云密布 ” 漩涡。据路透社 9 月 8 日报道，俄罗斯未放弃对叙利亚反对派最后据点伊德利卜省的攻势，于 8 日发动一个月来 “ 最猛烈 ” 的空袭攻势。与此同时，不久前宣称打算从叙利亚撤军的美国总统特朗普，却批准了叙利亚新战略，决定将美国驻叙境内美军的停留期限无限延长。当前，美俄舰艇在地中海东部海域对峙已有一段时间，叙利亚战事似乎一触即发。

美军为何迟迟不撤？

据《华盛顿邮报》报道，美国政府已更新了在叙利亚的任务。现在他们将伊朗撤离叙利亚以及所有叙利亚人和国际社会支持的政府取得稳定列为任务。该报道指出，美国不确信俄罗斯会支持美方解决伊朗从叙撤军问题。据悉，目前叙利亚境内美军人数将近 2000 人。

不过，美军不撤并不意味着美国会全面重回中东，特朗普在中东战略收缩的态势不会改变。换句话说，美国宣布不撤军其实是一种博弈。虽然美在叙驻军人数不多，但也向其盟国以及其支持的地区势力传达美国不会撤出的信号。驻叙美军成为特朗普留在叙利亚的一枚棋，令俄罗斯、伊朗难以顺利解决叙利亚问题。同时，在叙利亚保持军事存在对美国而言也成为之后谈判的一个筹码。对美国来说，不撤军的姿态效果大于实际意义。

恐怖势力何时能消？

伊德利卜省作为叙利亚反对派的最后一个据点，存在着 “ 征服阵线 ” 等不少恐怖组织。一旦伊德利卜成为战场，恐怖势力或化整为零，被打散后向中东其他地区逃散，使反恐形势更加严峻。因此，舆论指出，应减轻对恐怖势力集中地区的军事打击以防止其扩散。但不可否认，对恐怖势力的军事打击能有效防止其壮大。对于其空袭不仅能打消其有生力量，还能对其他恐怖势力起到威慑作用。

其实，国家的分裂和无政府主义的蔓延才令恐怖势力有了滋生的土壤，而这一切在一定程度上是因为西方势力介入导致的。所以，遏制恐怖势力的蔓延取决于国际社会能否就消灭恐怖组织达成共识以及地区的稳定局势。只有地区局势的稳定才能有效遏制极端思想的传播和蔓延。

叙利亚前途未卜？

叙利亚内战已历经 7 年，但和平的曙光仍未出现。





打着反恐的名义，多国势力盘踞在叙利亚。外部势力将叙利亚问题当做牵制对手的一种手段。对美国而言，保持在叙军事存在有助于牵制俄罗斯；对以色列而言，争夺戈兰高地也是为了与伊朗博弈的手段；对土耳其而言，防范美国支持的库尔德人以及叙利亚难民流向土耳其成为其对叙方针的一大诉求。多方在叙博弈会引发冲突，而美国不撤军的做法更蕴含了其会支持部分利益相关方，将会对叙利亚局势产生长期影响。可以说，对于解决叙利亚问题，多国力量并未形成合力，而是相互抵消，拖延了叙利亚问题的解决。

叙利亚乱局只是中东各国割裂的一个牺牲品。当前，中东地区的教派矛盾、地缘政治博弈，进一步加剧了中东国家间在安全上的不信任。地区大国在叙利亚陷入对抗而难以轻言撤出，促使叙利亚国内矛盾日益尖锐，成为延续叙利亚乱局的助推者。在零和博弈的思维逻辑下，地区大国已深陷对抗迷局而难以自拔。

Twitter

sgnypost





