美学者文章：特朗普政策或颠覆美元地位

世界报业辛迪加网站 9 月 3 日发表美国哥伦比亚大学教授杰弗里 · 萨克斯的文章《特朗普的政策将颠覆美元地位》称， 1965 年，时任法国财政部长德斯坦发表了有名的言论，把美国从美元作为世界主要储备货币的角色中获得的益处称为 “ 过度特权 ” 。随着欧元和人民币崛起为与美元竞争的储备货币，这些益处正在减少。现在，美国总统唐纳德 · 特朗普错误的贸易战和反伊朗制裁措施将令美元更快丧失原有地位。





美元并非不可替代





文章称，美元的影响力远超美国在世界经济中的角色。以市场价格衡量，美国目前在世界产出中约占 22% ，按购买力平价计算约占 15% 。然而，美元在跨境货品计价、储备、结算、流动性和融资中占一半以上。欧元是美元的主要竞争对手，人民币以较大差距位列第三。

文章称，美国从美元所扮演的关键货币角色中获得了三项重要的经济益处。首先是以美元在国外借款的能力。当一国政府以外币借款时，它可能会破产；而当它以本国货币借款时，情况就不会如此。更笼统地说，美元的国际角色使美国财政部能够以更大的流动性和更低的利率借款。





第二项优势在于银行业：通过向世界其他国家出售银行服务，美国，更准确地说是华尔街获得了可观的收入。

第三项优势在于监管控制：美国要么直接管理，要么与他国共同管理着世界上最重要的结算系统，这为其提供了一个重要途径，可以监控并限制与恐怖主义、贩毒、非法武器销售、逃税和其他非法活动有关的资金流动。





然而，这些益处有赖于美国向世界提供高质量货币服务。美元之所以使用广泛，是因为它一直是最方便、成本最低、最安全的记账单位、交易媒介和价值储存手段。但它并非不可替代。多年来，美国的货币管理出现了严重失误，特朗普的不当治理可能加速美元主导地位的终结。





他国摆脱美元依赖





文章称，早在上世纪 60 年代末，美国的财政和货币管理不善就曾导致布雷顿森林体系下基于美元的联系汇率制于 1971 年 8 月崩溃。随后，美国和欧洲经历了十年的高通胀。美元动荡是促使欧洲在 1993 年走上货币统一道路的一个关键因素，欧洲这项努力在 1999 年欧元启用时达到高潮。





同样，美国在 1997 年对亚洲金融危机处理不当，这也促使中国开始推动人民币国际化。 2008 年的全球金融危机始于华尔街，并随着银行间流动性枯竭而迅速蔓延到世界各地，这再次促使世界远离美元，转向其他货币。





文章称，现在，特朗普的贸易战和制裁政策几乎必定会强化这一趋势。特朗普的 “ 美国优先 ” 贸易和金融政策将削弱美元以及纽约作为全球金融中心的地位。





文章称，特朗普退出 2015 年达成的伊朗核协议，重新对伊朗实施制裁，这可能也会削弱美元的国际角色。以中国和欧盟为首的其他国家现在将积极规避美国制裁，特别是绕过美元支付系统。





文章称，尽管预算赤字飙升，但美元短期内仍保持坚挺，因为减税刺激了美国消费并促使利率上升，进而吸引了国外资金。然而，再过几年，特朗普肆意挥霍的财政政策以及不计后果的贸易和制裁政策，将削弱美国经济和美元在全球金融中的角色。

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