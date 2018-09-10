日本时隔26年首次发生猪瘟疫情 将扑杀610头猪

据日本《读卖新闻》报道，日本岐阜县政府 9 日证实，岐阜市内一座养猪场发生猪瘟疫情。岐阜县政府表示将在 10 日上午 6 时之前，将养猪场内 610 头猪全部扑杀，在 12 日上午 6 时前全部掩埋。这是日本自 1992 年熊本县发生猪瘟之后，时隔 26 年首次确认发生猪瘟疫情。





据报道，岐阜县农业部门表示，由于该养猪场 3 日有一头猪发生急性死亡，岐阜市畜产部门向岐阜县请求对死因进行鉴定。岐阜县中央家畜保健卫生所对此进行解剖检查， 7 日怀疑该猪可能感染猪瘟。经过日本国家机构进行详细鉴定， 9 日确认出现猪瘟病毒阳性反应，目前感染途径尚未确定。

在 9 月 4 日至 8 日间，该养猪场共有约 80 头猪死亡。由于猪瘟在猪之间具有传染性，为预防猪瘟疫情扩大，岐阜县将事发养猪场周围道路封锁，禁止将养猪场内物品向外搬出，并在岐阜市周围五个地点设置消毒点，对畜产相关车辆进行消毒作业。此外，事发养猪场半径 10 公里以内的其他 3 座养猪场也被禁止出货。

另据日本放送协会（ NHK ）报道，岐阜县知事古田肇 9 日上午就此事召开应对会议，投入约 2500 人负责扑杀猪只，以及赴养猪场进行消毒作业，全力防止疫情扩大。根据日本家畜传染病预防法规定，只要养猪场发现有猪只感染猪瘟，就必须扑杀养猪场内所有猪只。

《读卖新闻》称，猪瘟在猪之间具有传染力强、致死率高的特征，不会传染给人。岐阜县政府表示，岐阜市发生的猪瘟疫情与中国今年发生的非洲猪瘟病毒类型不同。

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