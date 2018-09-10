英国科学杂志发文：益生菌基本没用 还可能有害

我们常常在酸奶、乳酸菌饮料等产品的宣传广告中看到，益生菌对肠道健康有好处，但实际上可能并不是这样的。

据英国《新科学家（ NewScientist ）》杂志网站 9 月 6 日报道：益生菌基本没用，可能还有害。

该文章的作者艾丽森 · 乔治（ Alison George ）写道，为了了解当人们摄入益生菌时肠道真正发生了什么，以色列魏茨曼科学研究所的免疫学家埃兰 · 埃利纳夫（ Eran Elinav ）和他的同事们直接用内窥镜和结肠镜对健康志愿者的微生物组进行了取样。大多数此类研究是用粪便取样研究，但埃利纳夫认为在粪便中发现的微生物并不能代表那些在肠道中定居的微生物，因此， “ 依赖粪便样本作为肠道内部情况的指标是不准确的，也是错误的。 ” 埃利纳夫说。

他们给 15 名志愿者吃了在商场里就可以买到的益生菌补充制品，研究结果表明，虽然益生菌在某些人的胃肠道中占据了一席之地，但在另一些人的肠道中益生菌却被其他菌群赶出去了。埃利纳夫说： “ 有些人接受肠道内的益生菌，而有些人只是将它们从一端传递到另一端。 ” 他们发现益生菌的定居模式高度依赖于个体。他表示：这告诉我们， “ 人人都能从超市购买的益生菌产品中受益 ” 这种想法是错误的。





接下来，研究人员还检测了在使用抗生素后服用益生菌是否会帮助恢复和改善肠道微生物群。 21 名志愿者服用了相同疗程的抗生素，然后被分为三组，第一组是让他们自己恢复，第二组是给他们服用益生菌，第三组则是给他们使用微生物移植，用他们在使用抗生素之前原有的菌群进行治疗。

结果显示，在抗生素清除后，益生菌很容易在第二组人的肠道中定居。但研究人员惊讶地发现，在之后长达六个月的时间里，这阻止了正常微生物群的恢复。埃利纳夫说： “ 益生菌非常有效且持续地阻止了原来的微生物群的恢复。这是非常令人震惊的，到目前为止，这种不利影响还没有被提及过。 ”

而通过微生物移植治疗的那一组却出现了相反情况，它们的肠道微生物群在几天内就恢复了正常。

虽然研究人员没有测量长期微生物群紊乱对临床的影响，但先前的研究发现肠道微生物破坏与肥胖、过敏和炎症之间存在联系。 “ 这有潜在的危害， ” 埃利纳夫说。

最重要的是，益生菌并不像声称的那样无害，为了有效，它们的配方需要针对个人情况而定制。

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