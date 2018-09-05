英前间谍试图招募俄罗斯寡头揭发特朗普“通俄”证据

英媒称，最近披露的电邮显示，英国军情六处（ MI6 ）前官员克里斯托弗 · 斯蒂尔曾试图把俄罗斯寡头招募为线人。





据英国广播公司网站 9 月 3 日综合外电报道，《每日电讯报》当天报道称，电邮显示这名英国间谍帮助美国官员对同克里姆林宫关系密切的亿万富翁奥列格 · 杰里帕斯卡做工作，试图说服俄罗斯有影响的人提供揭露特朗普竞选时从俄罗斯得到帮助的材料。





《纽约时报》透露了这些电邮的细节，美国司法部将这些电邮交给了共和党人。特朗普的盟友获得了这些电邮，将此作为证据说明斯蒂尔是 “ 深层国家 ” （ Deep State ）阴谋的一部分。特朗普的支持者认为所谓的 “ 深层国家 ” ，即未经选举产生的联邦官僚机构及相关的深层政治势力，图谋搞垮美国总统特朗普。





《纽约时报》报道说，在 2014 年到 2016 年间，联邦调查局和司法部试图发展杰里帕斯卡为告密者，美国方面对他表示可以为他消除一些法律麻烦，而且帮他取得美国签证。

同杰里帕斯卡关系密切的前任的和现任的官员透露，作为回报，在 2015 年美国官员同杰里帕斯卡会面时要求他提供有组织犯罪的材料，一年后，又让他提供关于 2016 年特朗普总统竞选时可能从俄罗斯得到什么支持的材料。





报道称，在一份电邮中，斯蒂尔说，杰里帕斯卡和其他寡头可能对来自克里姆林宫的压力不满，克里姆林宫施压要这些寡头跟政府保持一致。





杰里帕斯卡是俄罗斯的铝业大亨，他拥有的俄罗斯铝业公司（ Rusal ）是俄罗斯第一大铝公司。





据《每日电讯报》报道，军情六处前官员斯蒂尔可能作为中间人，安排杰里帕斯卡和美国官员在 2015 年会面。





报道称，斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现 “ 证据 ” 证明多年来莫斯科一直在发展同特朗普的关系，他曝光的文件引起美国情报界的轰动，造成美国政治地震。





报道称， 2015-2016 年特朗普竞选势不可挡的时候，特朗普的政治批评者雇人搜集特朗普的材料。





《卫报》在莫斯科的记者鲁克 · 哈丁去年 11 月报道详细描述了斯蒂尔对特朗普的调查过程及其个人背景。鲁克 · 哈丁说，如果斯蒂尔的报道可信，那么特朗普一直同俄罗斯合作。特朗普拒绝了俄罗斯提出利润丰厚的房地产投资机会，特别是同 2018 年世界杯相关的房地产机会，但是特朗普接受了克里姆林宫提供的情报材料。





斯蒂尔对记者说，没有 100% 准确的情报，他认为自己收集特朗普的材料的准确性达到了 70%-90% 。





美国总统特朗普一直说斯蒂尔公布的材料是

“

造假

”

和

“

舞弊

”

，他称斯蒂尔是

“

低劣的人

”

，并说他的调查受到

2016

年他总统竞选的对手希拉里的资助。

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