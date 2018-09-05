档案揭秘美曾计划对中苏实施“核毁灭”

外媒称，新近解密的文件显示，美国陆军在上世纪 60 年代设计的一项核战争计划曾经考虑通过摧毁苏联和中国的工业潜力和消灭其大多数人口来毁灭这两个国家。





“ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 9 月 2 日报道称，乔治 · 华盛顿大学国家安全档案馆最近公布了一份 1964 年美国联合参谋部对于美国一般核战争计划的评估报告，报告展示了五角大楼如何研究 “ 摧毁苏联和中国独立生存发展能力 ” 的选择方案。





在古巴导弹危机两年后开展的这项评估计划在先发制人和报复性核打击中通过毁灭苏联 70% 的工业建筑面积来摧毁苏联的 “ 生存发展能力 ” 。





报道称，考虑到中国当时以农业为主的经济，对中国也调整了一个类似的目标。根据这份计划，美国试图彻底摧毁中国的 30 个大城市，消灭全国 30% 的城市人口，将其工业能力削弱减半。评估报告称，成功实施大规模的核攻击将确保中国 “ 不再是一个有生存发展能力的国家 ” 。





报道称，联合参谋部提议利用 “ 人口损失作为有效摧毁敌国社会的主要衡量标准，工业破坏仅作为附带关注要素 ” 。乔治 · 华盛顿大学的研究人员说，这个 “ 令人惊恐 ” 的观点意味着，只要城市工人和管理人员被杀死，对工业目标造成的实际损失 “ 或许没那么重要 ” 。





报道称，这项 1964 年的计划没有具体说明预期的敌方伤亡水平，但是，正如研究人员所指出的， 1961 年的一份更早的评估报告预测，一场美国发动的攻击将造成苏联主要城市中心 71% 的居民死亡，以及中国主要城市中心 53% 的居民死亡。同样， 1962 年的评估报告也预测，美国对军事和城市工业目标发动一场 “ 无预警打击 ” 能够造成 7000 万苏联公民丧生。





另据俄新社 9 月 2 日报道，美国非营利机构国家安全档案馆日前在其官网发表述评称，上世纪 60 年代，华盛顿曾计划全面摧毁苏联及中国这样的工业大国，美国军方也意识到苏中两国民众可能会在袭击中大规模伤亡。





研究人员请世人关注 1964 年制定的美国统一作战行动计划（ SIOP ），其中提到了使用核武器的问题，主张必须摧毁苏联 70% 的工业实力。





报道称，与此同时，美国也意识到此举可能造成大量平民死亡。据评估，若实施该计划，将导致 71% 的苏联居民丧生。近 7000 万苏联人可能在袭击中殒命。





而美国参谋长联席会议甚至还考虑过将对苏联平民的杀伤作为评判对苏胜利的主要标准。

统一作战行动计划系若干绝密作战文件的汇总，后者对美国军队核武器的作战使用作出了详尽的规定。





报道称， 2015 年 12 月，美国国家档案和记录管理局披露了 1959 年美国核弹轰炸的潜在目标清单，包括位于苏联、东欧及中国境内的数百个打击点，其中 179 个在莫斯科、 145 个位于列宁格勒、 91 个地处东柏林。





报道表示，这份解密文件将空军部队视为攻击的优先对象，最重要的目标是在苏联轰炸机起飞并抵达或飞离欧洲之前便将其歼灭。

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