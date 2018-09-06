英国 5 日宣布，两名俄罗斯公民涉嫌毒害俄前间谍斯克里帕尔及其女儿。英国公布了这两名嫌疑人的姓名及照片，并在欧洲范围内对他们发出逮捕令。俄罗斯外交部表示，英国的行为对俄罗斯而言没有意义，再次呼吁英方从公开指责和媒体炒作回到执法机构之间务实合作上来。

据英国广播公司（ BBC ） 5 日报道，英国检方表示，两名嫌疑人分别为亚历山大 · 彼得罗夫和鲁斯兰 · 波斯罗，年龄约 40 岁，这两个名字可能是化名。他们拥有真实的俄罗斯护照。英国首相特雷莎 · 梅 5 日表示，对于俄前间谍中毒案，英方有超过 250 名警方人员参与调查，对长达 1.1 万个小时的监控录影以及 1400 多份口供进行分析，由此掌握到了确凿的证据。梅表示，两名嫌疑人是俄罗斯军事特工，而毒害行动有可能是俄罗斯高层主使的。英国皇家检察署法律服务主任说： “ 我们不会向俄罗斯申请引渡他们，因为俄罗斯宪法不允许引渡其国民至英国。 ”





路透社称，英国警方透露，两名俄罗斯嫌疑人于 3 月 2 日乘飞机从莫斯科抵达伦敦，入住伦敦东部的城市酒店，随后于 3 月 4 日前往索尔兹伯里市，并在中毒事件发生后离开英国。警方在搜查二人所住房间时，发现了 “ 诺维乔克 ” 神经毒剂的残留痕迹。英国皇家检察署已就谋杀斯克里帕尔父女和英警察贝利未遂等 4 项罪名，对两名嫌疑人提起公诉。

BBC 分析称，英国公布两名俄罗斯嫌疑人的姓名是该事件的重大进展，会让英国有证据要求其他国家对俄罗斯加大制裁。特雷莎 · 梅表示，英国将扩大对俄制裁。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄外交部表示，莫斯科完全没有这两个所谓嫌疑人的信息，否认参与所谓谋杀案。

“

今日俄罗斯

”

电视台称，国立莫斯科大学教授马诺伊洛表示，欧洲公众现在对这一缺乏证据的案件已失去兴趣，只有那些希望以此惩罚俄罗斯的人对此感兴趣。这一事件的发展可能导致对俄新一轮制裁。英国无力对俄实施制裁，因此只能开始编造故事，以向美国提供制裁俄罗斯的理由。美国则会表示相信英国的调查结果，并对俄实施新的制裁。因此，这可能是一个团队游戏。

Twitter

sgnypost





