日本遭灾后蔡英文要提供援助 安倍冷回:有自卫队

5日，21号强台风“燕子”侵袭日本；6日，北海道又发生强地震，两起自然灾害均导致来自中国大陆和台湾地区的游客滞留。大陆方面第一时间予以救援，而台湾地区领导人蔡英文首先想到的是在推特上对日本表示慰问，只字不提滞留台胞，而且还用的是日文。蔡英文此举不仅被批，安倍方面貌似也“不领情”。
蔡英文在6日的推文中写道：“台湾是日本的好朋友，我们希望与接连遭受自然灾害的日本共同渡过这一困难时期。同时，我们也应尽这样的义务”。她同时表示为支援北海道地震救灾，台湾做好了派遣40名特殊救助队员、2只搜救犬以及提供必要的器材的准备，“台湾会持续支持日本”。
但是，安倍对蔡英文此举似乎并未领情，在蔡英文所发推文下面安倍留了言，其并未对蔡英文的关心表示感谢，也未提及是否接受蔡英文在推文中所提及的援助，只是说，目前已经出动了自卫队，今后还会增加人力继续进行救援活动。这与蔡英文的“满腔热情”形成了鲜明对比。
安倍在推文中写道：“在现场，达到4000人规模的（日本）自卫队已经开始了（救灾）活动，今后还将增强至2万5千人”，同时表示“（日本）自卫队、警察、消防、海上保安厅将并肩作战，以人命第一为方针，尽全力开展救命·救助活动。”
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