日本遭灾后蔡英文要提供援助 安倍冷回:有自卫队





5 日， 21 号强台风 “ 燕子 ” 侵袭日本； 6 日，北海道又发生强地震，两起自然灾害均导致来自中国大陆和台湾地区的游客滞留。大陆方面第一时间予以救援，而台湾地区领导人蔡英文首先想到的是在推特上对日本表示慰问，只字不提滞留台胞，而且还用的是日文。蔡英文此举不仅被批，安倍方面貌似也 “ 不领情 ” 。





蔡英文在 6 日的推文中写道： “ 台湾是日本的好朋友，我们希望与接连遭受自然灾害的日本共同渡过这一困难时期。同时，我们也应尽这样的义务 ” 。她同时表示为支援北海道地震救灾，台湾做好了派遣 40 名特殊救助队员、 2 只搜救犬以及提供必要的器材的准备， “ 台湾会持续支持日本 ” 。

但是，安倍对蔡英文此举似乎并未领情，在蔡英文所发推文下面安倍留了言，其并未对蔡英文的关心表示感谢，也未提及是否接受蔡英文在推文中所提及的援助，只是说，目前已经出动了自卫队，今后还会增加人力继续进行救援活动。这与蔡英文的 “ 满腔热情 ” 形成了鲜明对比。





安倍在推文中写道： “ 在现场，达到 4000 人规模的（日本）自卫队已经开始了（救灾）活动，今后还将增强至 2 万 5 千人 ” ，同时表示 “ （日本）自卫队、警察、消防、海上保安厅将并肩作战，以人命第一为方针，尽全力开展救命 · 救助活动。 ”





Twitter

sgnypost





