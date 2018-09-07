    • 2018年9月7日

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    日本遭灾后蔡英文要提供援助 安倍冷回:有自卫队

    星期五, 九月 07, 2018 ,

    5日，21号强台风燕子侵袭日本；6日，北海道又发生强地震，两起自然灾害均导致来自中国大陆和台湾地区的游客滞留。大陆方面第一时间予以救援，而台湾地区领导人蔡英文首先想到的是在推特上对日本表示慰问，只字不提滞留台胞，而且还用的是日文。蔡英文此举不仅被批，安倍方面貌似也不领情

    蔡英文在6日的推文中写道：台湾是日本的好朋友，我们希望与接连遭受自然灾害的日本共同渡过这一困难时期。同时，我们也应尽这样的义务。她同时表示为支援北海道地震救灾，台湾做好了派遣40名特殊救助队员、2只搜救犬以及提供必要的器材的准备，台湾会持续支持日本
    　　
    但是，安倍对蔡英文此举似乎并未领情，在蔡英文所发推文下面安倍留了言，其并未对蔡英文的关心表示感谢，也未提及是否接受蔡英文在推文中所提及的援助，只是说，目前已经出动了自卫队，今后还会增加人力继续进行救援活动。这与蔡英文的满腔热情形成了鲜明对比。


    安倍在推文中写道：在现场，达到4000人规模的（日本）自卫队已经开始了（救灾）活动，今后还将增强至25千人，同时表示（日本）自卫队、警察、消防、海上保安厅将并肩作战，以人命第一为方针，尽全力开展救命·救助活动。

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