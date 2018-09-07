日本鼓励企业允许员工在自愿情况下将退休延至70岁

日媒称，日本政府将为劳动者在自愿情况下能一直工作到 70 岁铺平道路。这是该国政府面对人口日益萎缩和老龄化局面而作出的改变劳动力结构的努力之一。





据日本《日经亚洲评论》杂志网站 9 月 6 日报道，东京希望修改法律，法律目前要求企业允许员工在自愿情况下一直工作到 65 岁。这一年龄上限将逐渐被提高到 70 岁，最初将作为一项非强制性目标。





日本首相安倍晋三 5 日对《日经亚洲评论》杂志记者表示，他想要允许人们在 65 岁以后继续工作。政府将在秋季与商界领袖讨论该问题。





在修改法律之前，政府将向有意雇用老年人的企业提供支持。 2019 财年的预算草案内容将包括，向雇用处于职业生涯中期的人士的企业提供更高补贴。





在采取这些措施的同时，政府将加大刺激力度，鼓励老年人工作。企业目前自行设定退休年龄 —— 通常低于 65 岁，而希望到年龄后继续工作的员工通常会以比原来低得多的工资重获雇用。一项政府调查显示，在年龄不低于 60 岁的人口中，有 2/3 的人希望在 65 岁以后继续工作，但薪酬减少促使许多人选择靠养老金生活。





公共和私营部门将改革绩效评估和薪酬制度，以确保有工作能力和意愿的老年人不会因工作而蒙受经济损失。





政府还将考虑改革养老金制度，向

70

岁后才开始领取养老金的人提供更高金额。

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