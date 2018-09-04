朝鲜国庆前重申自力更生 外媒：准备应对美国压力

外媒称，在朝鲜政府成立纪念日即将到来之际，朝鲜9月3日重申了在决策过程中自力更生的重要性。
据韩联社9月3日报道，朝鲜执政党劳动党的官方报纸《劳动新闻》发表了一篇社论称：“不存在适用于所有国家和人民的万灵药。”
文章还说：“那些不自力更生、听从帝国主义安排的国家最终全都陷入了社会混乱、政治混乱和民族冲突之中，无一例外。”
报道称，朝鲜强调了独立，在6月12日的历史性峰会后，其与美国的核谈判陷入僵局，显然双方在平壤放弃核武器计划的速度和程度上存在分歧。
《劳动新闻》以上世纪90年代初社会主义阵营崩溃为例称，不保持自力更生将带来灾难性的后果。
文章说：“如果在政治中接受压力和干涉，在采取行动时听命于他人，就不可能保持原则和一致性，最终革命和建设将遭到破坏。其他国家经历的事情应该得到批判性和创造性的看待。”
报道称，距离建国70周年纪念日还有一周的时间，朝鲜媒体一直强调，在面对外界对其经济和其他领域决策程序的干预时，必须保持独立自主。
在9月2日发表的一篇社论中，该报阐明了这个共产主义国家为发展以自身资源和技术为基础的经济所付出的努力。
报道称，对自力更生的强调可以解释为在9月9日国庆纪念日之前维持国内秩序的一种方式，同时也可让朝鲜准备应对美国可能加大的要求其无核化的压力。
报道还称，美国和朝鲜之间的会谈几乎陷于停滞，因为双方未能找到消除平壤核武器计划的共同点。
报道指出，自从美国总统特朗普最近取消了国务卿蓬佩奥对朝鲜的访问之后，这种不确定性进一步加深。
报道还表示，朝鲜早些时候指责美国在无核化谈判中提出了“强盗般的”要求，呼吁“分阶段”的进程，并作出“同步的”退让，以换取其在放弃核武器计划方面所采取的措施。
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