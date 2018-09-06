英媒称特朗普打贸易战让美苹果农户焦虑：怕步樱桃果农后尘

英媒称，美国西北部的苹果果农担心他们将步当地樱桃果农的后尘，成为贸易战的下一批受害者。贸易战已造成樱桃价格疲弱，果农不得不因为赶紧寻找替代买家。





据路透社 9 月 4 日报道，美国政府今年推行的强硬贸易战略，招致美国产品的关键市场回以报复性措施，令美国农户受损。这些产品包括美国西部夏季至秋季盛产的甜樱桃和苹果。





“ 我们很想这能马上得到解决，但看起来不会，所以我们只能撑着， ” 位于华盛顿州的樱桃和苹果种植商奥维尔水果公司的销售市场主管雷 · 诺伍德说。





据华盛顿苹果委员会，苹果是华盛顿州产量最大的农产品，每年销售额约有 20 亿至 25 亿美元。虽然其中大部分苹果在美国国内消费了，但约有 30% 用于出口，很容易受到关税的冲击。





奥维尔水果公司的诺伍德表示，樱桃生产商出口的樱桃在其他国家港口被扣留，最后被收取高关税。那对奥维尔的利润有很大影响。





奥维尔只好降低樱桃售价，并寻找替代目的地。





像奥维尔这样的苹果销售商也为苹果出现樱桃那样的降价做好准备。





“ 我不知道会降多少，我们认为会降很多， ” 华盛顿苹果委员会的国际市场主管里贝卡 · 莱昂斯说。





她表示，墨西哥、印度等国占美国苹果出口总量的约一半。





“

全球苹果市场竞争很激烈

...

即便关税取消，我们想要回到那些市场也会变得更难。

”





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