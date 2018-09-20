韩国检方要求对李明博判刑20年 罚款150亿韩元

据韩联社英文网 6 日报道，韩国检方要求对前总统李明博判刑 20 年，并处以 150 亿韩元罚款。

李明博被收押至今已有 5 个多月。今年 3 月 22 日，韩国法院签发对李明博的逮捕令。根据检方向法院提交的逮捕申请令，李明博涉嫌收受贿赂、挪用公款、逃税漏税、滥用职权等十几项罪名。李明博成为继卢泰愚、全斗焕、朴槿惠之后，韩国宪政史上第四名被提请批捕的前总统。

4 月 9 日，韩国检方以 16 项指控正式起诉李明博，包括涉嫌受贿 110 亿韩元、贪污 350 亿韩元等。有分析认为，若全部罪名成立，他将面临多达 45 年的监禁。 5 月 23 日，李明博参加首次受审，否认收受三星贿赂等嫌疑。

据韩媒早前报道，为防止李明博方面转移涉嫌犯罪财产，检方此前已向法庭申请财产保全，冻结其财产。据悉，保全对象包括李明博位于论岘洞的私宅，以及其家人名下的借名房地产等。





李明博现年 77 岁，出身于贫苦家庭，通过自身努力考入名校，曾在韩国现代集团工作近 30 年，期间由一名普通职员打拼成为企业高管。此后，他历任韩国国会议员、首尔市长等职， 2008-2013 年出任韩国总统，被韩国人奉为 “ 工薪族的神话 ” 。

韩媒称，李明博

5

月

23

日初次受审至今，曾以健康恶化为由，多次向法院申请庭审延期举行。然而法院并不买账，要求李明博必须出席全部庭审。他最近一次受审是在

8

月

28

日上午，在囚车押送下，李明博再次前往首尔中央地方法院受审。年事已高且健康不佳的李明博连日来多受审，明显体力不支。他在狱警搀扶下，用手扶墙缓慢走向法庭，期间还扶了下眼镜。被关押

5

个多月的他，此刻面黄肌瘦、头发稀疏。

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