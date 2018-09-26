马云署名文章谈责任：不争“首富” 争“首负”

马云在中央网信办主管媒体《网络传播》杂志发表署名文章，谈企业责任。马云提到，掌握核心技术是一家好的互联网企业当仁不让的责任。并称，不争 “ 首富 ” 争 “ 首负 ” 。

马云表示，好的企业，要用商业手法解决社会问题、推动社会发展，而不是寻找社会漏洞去发展。好的互联网企业，不是争流量，不是争数量，而是争质量、争担当。

马云提到，企业的目标是赚钱，但是企业价值的大小跟钱多少无关。互联网企业，不要去争当 “ 首富 ” ，而是要争当 “ 首负 ” ，必须对用户、对社会负责。负责任的企业首先要积极纳税和创造就业，把社会资源用好，为社会谋福利。

以下为文章全文：

好的企业，要用商业手法解决社会问题、推动社会发展，而不是寻找社会漏洞去发展。解决的社会问题越大，企业就越伟大。如果能为国家解决问题，那就是一个国家企业。

掌握核心技术是一家好的互联网企业当仁不让的责任。真正的好企业，不是看市场份额有多大，而是看有没有掌握核心技术；市场份额牛不叫牛，核心技术牛才是牛。

今天，中国的互联网公司有很多，小而美，充满活力，他们是创新的生力军。但是有技术的大公司太少，如果跟未来相比， BAT 都不算大。中国需要一批 BAT 这样的公司。今天在互联网领域，中国的 “ 新四大发明 ” 占了三个，这远远不够，我们最好要有 “ 八大金刚 ” 。





不是每家互联网企业都能做大，也不是每家互联网公司都能做强，但是每家互联网公司都应该有这样的担当：有对未来的远见，会不断地创新，勇于在关键技术、关键领域，在大国技术竞争中担当重任。

企业的目标是赚钱，但是企业价值的大小跟钱多少无关。企业受尊重不是因为会赚钱，而是企业会改变和影响世界，会完善社会和未来。

互联网企业，不要去争当 “ 首富 ” ，而是要争当 “ 首负 ” ，必须对用户、对社会负责。负责任的企业首先要积极纳税和创造就业，把社会资源用好，为社会谋福利。其次，企业的商业模式和社会责任必须融合在一起，提供良好的产品，不能一边做着有毒的商品，再在年底捐点钱，这样的套路不会长久。

企业家要看清楚钱的本质，钱是完善社会、让社会进步的资源。企业家手中的钱，既是个天文数字，也是天大的责任和担当。你有一百万、一千万的时候，钱是你的；但有一个亿的时候，钱就不属于你。只是社会大众相信你会把钱用得更好，所以才把钱交给你。我们企业家要对得起这份信任。

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