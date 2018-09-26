Twitter新政策：诋毁某人是“畜生”将被禁止

9 月 26 日上午消息， Twitter 最近发布了一项新的审核政策，明令禁止在平台上发布非人化贬低言论。在周二早上发布的博文中，公司主管德尔 · 哈维（ Del Harvey ）与维哈雅 · 盖得（ Vijaya Gadde ）将提议的政策描述为持续促进 Twitter 平台上健康交流，并减少因平台沟通在现实世界中造成危害之努力的一部分。

“ 诋毁某人畜生不如的言论会对平台服务造成影响，包括使严重暴力行为成为常态， ” 博文里写道。

一旦新的政策生效， Twitter 的政策规则中将加入以下新条款： “ 您不可针对任何可识别群体中的任何成员发表非人化言论，以免该言论导致线下伤害。 ” 政策随后又定义了 “ 非人化 ” ：

非人化：不把他人视为人类、诋毁他人不如人类的言论。否认他人的人类特质（比喻为畜生的非人化）或否认他人的人类本质（机械非人化）时，即发生非人化。以下例子均可视为非人化，比如将某一类人比作畜生或病毒，或以生殖器官贬低对方等。

可识别群体：任何可以通过其共同特征（如种族、民族、国籍、性取向、性别、性别认同、宗教信仰、年龄、残疾、严重疾病、职业、政治信仰、地域或社会习俗等）区分识别的群体。





博文还指出，新的规定与更为常见的针对仇恨言论或种族主义的规定有部分的重叠，但后一类规则多适用于所有群体，而非适用于受保护的特殊群体。

以往， Facebook 因为规则不够严厉而备受批评，因为他们的规则只有在单独处理种族问题时才将此类种族主义言论视为不恰当。在由此产生的规则下，稍加修饰即可生产漏洞，导致针对黑人儿童的言论依旧存在但针对白人男性的言论却被禁止。一个明确禁止非人化言论的政策也还可以解决社交网络助长种族暴力的情况，比如发生在缅甸、斯里兰卡和其他国家的一些种族暴力。 WhatsApp 最近聘请了数千名非正式审查员来改进内容审核，但其并未改进针对可接受言论的政策规定。

在规则生效之前，

Twitter

为该规则预留了一段公开评论期，这种做法与美国联邦政策制定流程有些许相似。对新规则有看法或顾虑的用户可以提交他们的问题或

“

有助于健康交流但可能违反本政策的言论示例

”

。公开评论期将一直持续到

10

月

9

日早上。

Twitter

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