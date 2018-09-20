美媒：特朗普说关税能拯救美国工厂 历史告诉我们没这回事儿

美国总统特朗普正在筑起一道关税壁垒来保护国内经济，试图通过限制进口来保护美国的就业机会。但是，去年在南卡罗来纳州里奇堡开业的一家轮胎工厂提醒人们，全球化很难阻挡。





2009 年，美国轮胎制造商说服奥巴马政府对中国轮胎征收关税，于是从中国进口的轮胎大幅减少。但作为对关税政策的回应，中国企业并没有停止生产轮胎 —— 他们只是将生产转移到其他地方，包括转移到了美国。





大型轮胎制造商佳通公司在南卡罗来纳州开设工厂，为沃尔玛生产低成本轮胎。还有两家中国轮胎企业在邻近的佐治亚州和北卡罗来纳州建厂，另有一家中国企业今年在佐治亚州收购了一家轮胎企业。





对奥巴马政府轮胎关税政策进行的一项研究发现，仅 2011 年一年，美国人在轮胎上的花费就增加了 11 亿美元，而这一政策至多只能保住 1200 个工作岗位。这相当于每个工作岗位的成本接近 100 万美元，而这些岗位的平均薪酬约为 4 万美元。





乔治 · 布什总统 2002 年实施的钢铁关税产生了类似效果，不仅惩罚了消费者，还惩罚了使用钢铁生产其他产品的公司，比如建筑公司和汽车制造商。达特茅斯公司的经济学家道格拉斯 · 欧文估计，美国生产钢铁的工人有 14 万，而生产包含了钢铁的产品的工人有 650 万。





欧文说： “ 如果你出于某种原因，声称我们只是想帮助钢铁生产者、股东，可能还包括钢铁工人，那么这是有道理的。如果你关心的是制造业的就业情况或制造业，那么这就没道理了。 ”





特朗普称关税是一种有效的预防性措施，称进口关税将保护美国工人和公司。但美国的轮胎关税 —— 以及前几届政府对从袜子到太阳能电池板的商品开征关税的类似做法 —— 总的来说未能保护现有的工厂和就业岗位。





东南部地区的中国工厂将为美国工人创造新的就业岗位，但事实上，这些关税只不过是以极高的代价把就业岗位从一个地方转移到另一个地方而已。





对这一主题进行的为数不多的研究发现，在上世纪 80 年代遭受美国关税打击的外国公司中，有 19% 的公司采取了在美国进行投资来加以应对。





尽管罗纳德 · 里根之后的历任总统所实施的贸易限制较少，但这种模式仍在继续。 2009 年 9 月，奥巴马政府对中国产的汽车和轻型卡车轮胎征收为期 3 年的关税。此前，来自中国的进口量激增，美国几家工厂倒闭。





伊利诺伊州泰坦国际轮胎公司的首席执行官保罗

·

赖茨说，关税有帮助。不过他说，自

2009

年以来，进口越野车轮胎的市场份额已经从

20%

上升到

40%

。

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