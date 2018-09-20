吴钊燮发文呼吁联合国接纳台湾

中国外交部长吴钊燮 17 日投书比利时主流媒体《晚报》，表示联合国片面界定台湾地位是明显 “ 错误 ” ，呼吁为确保联合国为全人类服务，应力抗外来压力，开门欢迎台湾参与。





第 73 届联合国大会 18 日开议，台湾驻欧盟兼驻比利时代表处表示， 9 月 17 日比利时《晚报》网络版以《台湾可帮助联合国达成目标》为标题，刊登吴钊燮投书专文。





吴钊燮在专文中指出，联合国 2015 年召开第 70 届大会，制定 2030 年永续发展议程，强调重新建构永续发展的全球伙伴关系的重要性，所有国家、利害关系人及所有人均不应被排除在外，但台湾 2300 万人民却无法参与，这不仅违背联合国创立的普遍性原则，也剥夺台湾及国际社会为众人之利共同合作努力的机会。





他表示，虽然无法参与联合国会议、活动及机制，台湾去年仍主动针对联合国永续发展目标发布首份国家自愿检视报告，包括消除贫穷、零饥饿、降低低收入户比率等，台湾达到的成果都远高于联合国标准。专文提到，台湾在全球做出卓越贡献，联合国却持续无视台湾，台湾的观光客、专家及专业人士总被拒于联合国所属机构门外，联合国持续误用 2758 号决议以合理化对台湾的排除与孤立，让人 “ 非常失望 ” 。





他说， 2758 号决议既未解决台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，也未处理台湾与中国的关系，许多联合国会员国也挑战所谓的一个中国原则，联合国片面界定台湾的地位是明显的 “ 错误 ” 。





吴钊燮强调，联合国排除台湾这一有意愿及有能力的伙伴，不但违反台湾 2300 万人民的基本人权，也严重损及全人类福祉。他呼吁，为确保联合国是为全人类服务，联合国应力抗外来压力，开门欢迎台湾参与。





【中央社东京 9 月 18 日电】第 73 届联合国大会 18 日开议，中华民国外交部长吴钊燮 17 日投书日本《产经新闻》，呼吁联合国所倡议的 “ 永续发展目标 ” 应开放让台湾参与。





吴钊燮表示，台湾虽无法参加联合国会议，但未松懈作为利害关系者的责任。台湾去年公布有关永续发展的报告，包含改善贫穷等成果都超越联合国的标准。





此外，台湾也进行支援他国的工作，透过台湾的国际合作发展基金会，在亚洲、非洲、中南美洲以及加勒比海等地推动各项支援计划，包括绿能、永续农业、教育、健康、防灾以及适应气候变动等。





投书中指出《联合国宪章》第一条 “ 联合国的目的 ” 明载 “ 解决经济、社会、文化或人道性质的国际问题 ” ，目前人类面对各种课题，所有国家、利害关系者及人民都能参与国际合作比过去任何时期都更重要。





【中央社纽约 9 月 18 日电】联合国推动落实永续发展目标，台湾积极参与，环保署副署长詹顺贵今天在纽约提出六大核心议题，强调台湾是地球村一分子，乐意参与国际行动，是永续发展议程的重要伙伴。





第 73 届联合国大会开议之际，驻纽约办事处下午举办 “ 永续发展全球伙伴关系：落实永续发展目标的最佳实践 ” 国际研讨会，詹顺贵担任主题演讲人，发表台湾落实联合国永续发展目标的关键报告，友邦图瓦卢总理埃内莱 · 索波阿加与会。





去年 9 月，行政院环境保护署长李应元在纽约发表台湾首份国家自愿检视报告，彰显台湾落实永续发展目标的决心。政府呼应联合国永续发展高阶政治论坛今年 7 月提出的六大重点，并依台湾特色调整，提出本土化工作要点。





索波阿加肯定台湾主动参与国际事务，并表示图瓦卢支持台湾加入世界卫生组织（

WHO

）等联合国专门机构，

“

国际社会同舟共济，拯救图瓦卢土地与全人类之际，台湾是重要且积极的合作伙伴

”

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