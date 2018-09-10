俄报文章：俄美外交理应忘掉“冷战”

《俄罗斯报》 9 月 5 日发表俄外交和国防政策委员会主席、《全球政治中的俄罗斯》双月刊主编费奥多尔 · 卢基扬诺夫的文章《忘掉 “ 冷战 ” 》称， “ 新冷战 ” 已成为国际政治语汇。迂腐之人愤怒地排斥这一表述，认为它不正确、引发误导。数十年来，一切都发生了太大变化，以至于无法使用形容世界秩序某种非常明确状态的术语。近年来笼罩在国际关系中的完全互不接纳的气氛迫使很多纯粹主义者都放弃了 —— 他们说，局势不是在语词上，而是在本质上已经倒退回 “ 冷战 ” 时期。





然而，事态的发展证实需要另一种表述。问题不在术语纯洁度或学术准确性上。关于冷战的记忆导致人们希望回顾当时行之有效的解决办法和机制。由此，不断念叨如下 “ 咒语 ” ： “ 即使在冷战最激烈的时刻，莫斯科和华盛顿也找到了方法 ……” 随后再聊聊尊重敌人、风险管控工具、 “ 第二轨道 ” 、便于充分理解对手意图的非正式沟通、经过精心筹备必定能取得成果的峰会等等。





文章称，可以大胆地预测，无论现在，还是将来，上述做法对当前的俄美关系都毫无助益。





当前环境与冷战时不同





当代政治环境与四五十年前国务活动家、外交官、军官、特工、学者各显身手的政治环境有什么区别？





文章称，首先，世界已经民主化。这不是自由世界秩序的信徒 20 年前想象的那种民主化。的确，世界各地的普罗大众都有机会影响政治进程，或者更确切地说，各国最高执政当局无视民众意见的可能性大为减少。这一点也影响到曾被认为是高高在上、象牙塔里游戏的外交政策。这种现象不仅是民主制度已建立且根深蒂固的国家的本质，而且在某种程度上也是专制程度各异的政权所固有的。对它们的领导人来说，体察和顺应民情至关重要。这就是现代外交的风格，它也许会令旧时代的绅士晕倒。街头与庙堂的语汇灵活转换。人们喜欢这样。





其次，不再有秘密。几乎所有事情都会通过故意或无意的泄露而公开。如果某些东西得以秘而不宣，它会挑起公众的愤怒和不惜一切手段去揭秘的愿望。得益于包罗万象的通信手段，不知从什么地方被抛出的任何信息立即散播四方，再附加上形形色色的荒唐解读。





文章称，第三，不再有任何国际事务被视为按照自身逻辑发展，哪怕是能在一定程度上与内政不相关的东西。毋庸置疑，外交政策永远与国内政策有关，但过去内政任务和重点从来没有在采取外交决策的时候占据这样的主导地位。从前，国内局势是对外表现的制约因素。如今，外交舞台的行为可作为解决国内问题的工具，这绝对不仅限于安全和发展层面，首先体现在便于厘清群体之间的关系上。特朗普执政时期的美国政策是上述方式的典范，但在其他国家也有类似趋势。





轻举妄动可能后果严重





文章称，所有这些新情况的影响是显而易见的。在最不合时宜的时刻被泄露的秘密协议只会加剧冲突。峰会的结果立即被刨根究底，结果与期望背道而驰。首先， “ 高级别 ” 的专家渠道因为参与者甚至在非公开场合也无法直言不讳而被毁掉；其次，越来越明显的是，第二轨道和其他渠道与政府奉行的实际政策几乎没有任何关系。认为任何交流都有助于建立信任的观点无法得到当前实践的证实 —— 对局势认知的差距正在迅速拉大。





文章称，上述情形并不意味着我们应该放弃并停止做任何事情。经典风格的经过校正的工作在某些具体领域仍然需要。例如，错综复杂的叙利亚对抗就属于这一范畴。幸运的是，俄罗斯和美国的军队都能预判举措，避免不必要的局势升级并且谨慎行事。这可能是因为他们比政治家更了解轻举妄动可能带来的后果，也许还因为在战争中物质因素终归比不牢靠的思想因素更重要，更易于衡量和计算。





然后，我们需要一种全新的方法。

“

冷战

”

的种种手段不起作用。彻底转向某种

“

混合战争

”

是不可能的，因为那样肯定会丧失现实的边界，天知道会让局势演变到哪一步。

Twitter

sgnypost





