朝鲜国庆阅兵未现洲际导弹 对外展示发展经济决心

外媒称，朝鲜在 9 月 9 日庆祝国庆 70 周年的大型阅兵式上展示了一些最新型的坦克，并让其训练最出色的 “ 鹅式步伐 ” 方队走过金日成广场，却把最先进的导弹隐藏了起来，整场活动的近一半时间用在了展现建设国内经济的非军事努力上。





外媒称符合朝无核化目标





据美联社 9 月 9 日报道，这种对经济的明显强调凸显出朝鲜最高领导人金正恩把经济发展置于前沿和中心的新战略。





报道称，在阅兵式开始时，数万名挥舞色彩鲜艳的塑料花束的朝鲜民众挤满了平壤的金日成广场。





金正恩出席了上午的阅兵式，但没有对现场聚集的人群发表讲话。





朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南在宣布阅兵开始的讲话中为这场活动确定了相对和缓的调门。他的讲话强调了朝鲜政权的经济目标，而非核力量。他号召军队随时准备致力于经济建设。





另据法新社 9 月 9 日报道，在朝鲜庆祝建国 70 周年之际，成千上万的朝鲜军人 9 月 9 日列队穿过平壤，尾随在他们后面的是火炮和坦克，但朝鲜有所克制地没有展示洲际弹道导弹。





报道称，阅兵式上展示的导弹只有 “ 金城 ”-3 反舰巡航导弹和 “ 闪电 ”-5 地对空导弹。没有 “ 火星 ”-14 和 “ 火星 ”-15 的任何踪影，这两款导弹可以打到美国本土。





智库韩国风险集团的常务理事查德 · 奥卡罗尔说： “ 看起来朝鲜真的试图降低此次庆祝活动的军事性质。现场没有展示任何洲际弹道导弹和中程弹道导弹，这些导弹的出现会与朝鲜致力于最终实现无核化的整个概念形成严重冲突。因此我认为这种做法将受到欢迎。 ”





阅兵式后，成千上万的市民立即游行经过广场，与他们一起行进的花车展示了经济主题和呼吁半岛统一的口号。





此外据路透社 9 月 9 日报道，朝鲜 9 月 9 日举行纪念建国 70 周年的阅兵式，没有展示远程导弹，而是强调和平与经济发展，阅兵式上满是彩色气球和花束。





报道称，朝鲜一般会利用大型节日展示军事实力和最新的导弹技术发展水平。但朝鲜今年没有这么做，这凸显了朝鲜最高领导人金正恩宣称要实现朝鲜半岛无核化的目标，以及他最近与中美韩领导人分别会晤的成果。





报道还称，今年庆祝活动的主题是统一朝鲜半岛，朝鲜半岛自 1950 年至 1953 年的朝鲜战争以来一直处于分裂状态。以统一为主题的多辆彩车经过一群挥舞着统一半岛旗帜的朝鲜人。

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》的社论称： “ 所有朝鲜半岛人民都应该团结起来，在我们这一代完成朝鲜半岛的统一。 ”





庆祝活动有 “ 强烈经济主题 ”





据美联社 9 月 8 日报道，筹备数月的这场盛典将以阅兵式和团体操为中心，很可能将展示先进导弹以及朝鲜最高领导人金正恩对于更强大的经济战线的希望。





报道称，尽管朝鲜几乎每年都举行阅兵，而且今年 2 月在韩国举办冬奥会之前刚刚搞过一次阅兵，但 9 月 9 日的阅兵是在一个尤其敏感的时间点进行的。自从金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行峰会之后，金正恩缓和与特朗普紧张关系的努力陷入了停顿。双方现在坚持不同的出发点。华盛顿希望金正恩首先致力于无核化，平壤则希望获得安全保障以及一份正式结束朝鲜战争的和平条约。





报道指出，把经济发展放在首位的 “ 路线 ” 已成为金正恩今年的当务之急。





报道还指出，今年的庆祝活动还意味着朝鲜标志性的团体操表演在五年之后再次出现。团体操表演是数万人举起展示牌，或者以精确的一致性起舞，意在显示国家的团结。今年的盛典还将带有强烈的经济主题 —— 观众入场券的价格从最低 100 多美元一张到最高 800 多美元一张不等。





报道认为，经济也是国庆日前夜一场音乐会的主要内容，这场音乐会是为招待外国政要以及被允许进入朝鲜采访庆祝活动的外国媒体采访团举办的。





另据英国广播公司网站 9 月 9 日报道，朝鲜举行纪念建国 70 周年大阅兵，报道指平壤此次并未展示任何洲际弹道导弹。





与此同时，平壤还将举行五年来第一次大型团体操表演 “ 阿里郎 ” ，这是这个国家标志性政治宣传的盛大奇观。





朝鲜上一次举行大型团体操表演 “ 阿里郎 ” 是在 2013 年。





报道称， “ 阿里郎 ” 以象征手法讲述朝鲜历史。今年的表演主题是 “ 光荣的国家 ” 。





报道还称，过去两周的卫星图片分析显示，今年将持续整个 9 月的 “ 阿里郎 ” 表演将非常盛大。

报道认为，色彩缤纷的表演很可能带有震撼人心的视觉效果。





朝对外展示发展经济决心





据共同社 9 月 8 日报道，朝鲜允许外国媒体参观该国最先进的设施和历史遗迹，因为朝鲜最高领导人金正恩承诺要促进国家经济，而不是发展核武器和弹道导弹。





报道称，强调朝鲜 “ 国家核力量 ” 的标语已从平壤的主要场所消失，这表明朝鲜渴望继续与美国进行无核化谈判。





9 月 8 日，在平壤化妆品工厂，来平壤报道朝鲜建国 70 周年庆祝活动的许多记者兴奋地了解这个国家的美容和健康行业。





报道称，这家始建于上世纪 60 年代的工厂近年来进行了翻新，提高了生产率。工厂的一名女工说： “ 我们已准备好与海外化妆品公司竞争。 ”





9 月 7 日，外国记者和摄影师获准参观平壤教员大学，这里利用最新技术培养未来的教师。学生大多是女生，她们学习如何借助虚拟现实和 3D 显示设备来教育幼儿园和小学的孩子。

9 月 6 日，外国媒体还游览了位于平壤郊区的东明王陵。这处陵墓是朝鲜首个世界遗产地高句丽墓葬群的一部分。





陵墓的一位女导游说： “ 我们希望有更多人来参观这处历史遗迹。 ”





一位熟悉朝鲜半岛局势的人士说： “ 通过向外国媒体展示文化遗产和先进技术，朝鲜可能试图吸引其他国家的游客和投资。 ”





今年 4 月，执政的朝鲜劳动党说： “ 我们将集中力量建设强大的社会主义经济，并通过调动国家的一切人力和物力来明显改善人民的生活水平。 ”





另据新加坡《联合早报》网站 9 月 9 日报道，处于严厉国际制裁下的朝鲜并没有出现粮食短缺问题，这与过去五六年朝鲜农业的进步不无关系。





报道称，一场静悄悄的改革正在这个神秘国家里进行，外人只有偶然到访时，才会从一鳞半爪中看到变化的信息。





朝鲜 70 周年国庆前夕，受邀访朝的国际媒体昨天被带到平壤郊区的将泉蔬菜专业合作农场参观。





报道称，将泉蔬菜农场占地近 300 亩，有 1300 人在此工作，工作人员与场长李勇浩带领外媒参观农场里 400 幢新颖的房子，以及村子里的理发院、游泳池、幼儿园等设施。

李勇浩透露，该农场人均年收入为 80 万至 90 万朝元（约合 110 美元），他认为这是很不错的收入。





报道称，在一般公务员月收入只有 2000 至 3000 朝元的朝鲜，农民的上述收入应该算是非常高的。但这也间接印证了一个事实，即在正式工资之外，平壤市民已经有不少工资外收入。





长期关注半岛问题的吉林大学教授王生接受《联合早报》采访时说，农业改革刺激了农民的生产积极性，过去两年朝鲜粮食产量大幅增加，基本解决了自给自足的问题。





他也指出，朝鲜全国目前已有 420 多个成熟的市场，如今民众的不少收入都是从市场上获得。

而今在联合国的严厉制裁下，朝鲜在对外贸易

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包括机械器材进口

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方面遭受很大打击，但由于粮食与多数生活用品长期自给自足，贸易制裁还没有对普通人的生活造成严重影响。

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