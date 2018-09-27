特朗普回应演讲被“嘲笑”：观众是在陪我一起笑





美国总统特朗普 25 日在联合国大会上夸耀自己的政绩，不料却引来了台下观众的哄笑。对此，特朗普 26 日为自己 “ 解围 ” 称，观众是陪自己一起笑，而非嘲笑自己。





综合美国《赫芬顿邮报》、《国会山》报道，当地时间周三（ 26 日），特朗普在新闻发布会上表示，媒体报道观众在联合国大会上嘲笑自己是 “ 假新闻 ” 。

“ 他们不是在嘲笑我，而是在陪我一起笑，我们都很开心。 ” 特朗普说道。





美国常驻联合国代表尼基 · 黑利（ Nikki Haley ）在接受采访时就特朗普的联大发言作出回应，她表示，观众是在笑他的 “ 坦诚 ” 。





“ 大家喜欢他的坦诚，这是大家从来没有见过的，现场的笑声是表示尊重 ” ，黑莉说， “ 我看到媒体将其视为一种不尊重的表现，不是这样的，大家喜欢和他在一起 ” 。

据海外网早前报道，当地时间 9 月 25 日，特朗普在联合国大会发表演讲。谈到这届美国政府的成绩时，他称已经取得了美国历史上几乎最大的成就。随后大会现场传出了阵阵笑声，特朗普立即回应道： “ 我说的是真的。 ” 但他没有想到现场笑声变得更大。

特朗普联大自夸被哄笑这件事，不仅引发了国际媒体广泛关注，网友们也纷纷赶来围观。





对于特朗普的解释，网友似乎并不买账。有网友质问特朗普

“

自己都没笑

”

，别人怎么会陪他一起笑；还有网友坚称，观众就是在

“

嘲笑

”

特朗普。

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