特朗普回应演讲被“嘲笑”：观众是在陪我一起笑

美国总统特朗普25日在联合国大会上夸耀自己的政绩，不料却引来了台下观众的哄笑。对此，特朗普26日为自己“解围”称，观众是陪自己一起笑，而非嘲笑自己。
综合美国《赫芬顿邮报》、《国会山》报道，当地时间周三（26日），特朗普在新闻发布会上表示，媒体报道观众在联合国大会上嘲笑自己是“假新闻”。
“他们不是在嘲笑我，而是在陪我一起笑，我们都很开心。”特朗普说道。
美国常驻联合国代表尼基·黑利（Nikki Haley）在接受采访时就特朗普的联大发言作出回应，她表示，观众是在笑他的“坦诚”。
“大家喜欢他的坦诚，这是大家从来没有见过的，现场的笑声是表示尊重”，黑莉说，“我看到媒体将其视为一种不尊重的表现，不是这样的，大家喜欢和他在一起”。
据海外网早前报道，当地时间9月25日，特朗普在联合国大会发表演讲。谈到这届美国政府的成绩时，他称已经取得了美国历史上几乎最大的成就。随后大会现场传出了阵阵笑声，特朗普立即回应道：“我说的是真的。”但他没有想到现场笑声变得更大。
特朗普联大自夸被哄笑这件事，不仅引发了国际媒体广泛关注，网友们也纷纷赶来围观。
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