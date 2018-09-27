    • 2018年9月27日

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    马克龙"松口"：若英国二次公投留欧 就欢迎它回来

    星期四, 九月 27, 2018

    英国工党25日举手表决支持将二次公投列为一种选择后，作为强硬脱欧派的法国总统马克龙在接受采访时松口，称如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国归来

    据彭博新闻社27日报道，法国总统马克龙周三（26日）在接受采访时表示，如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国的归来。同时，马克龙表示，英国是否进行第二次脱欧公投不是由他来决定的。据英国《卫报》25日报道，英国工党代表以压倒性优势投票支持一项脱欧动议，称英国举行二次公投应成为一种选择
    　　
    在被问及如果英国脱欧，法国可能将放弃把伦敦银行家吸引到巴黎一事时，马克龙回应道，这有关历史，无关国内利益。在论坛间隙，马克龙还表示，他不会因为国内民调数字下滑而却步，并打算继续推行他的法国经济现代化计划，而民意下滑是一个值得付出的代价我有一个很大的优势，那就是我没有中期选举，所以我不会被选票驱使，马克龙说。
    　　
    此前，欧盟国家首脑20日召开非正式首脑会议时，马克龙一如既往地对英国首相特蕾莎·梅提出的软脱欧计划持不妥协态度，还说整个英国脱欧计划被骗子卖给了英国人民，而这个骗子飞快地逃下了舞台，不愿看这项计划实施

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