马克龙"松口"：若英国二次公投留欧 就欢迎它回来

英国工党 25 日举手表决支持将二次公投列为一种选择后，作为 “ 强硬 ” 脱欧派的法国总统马克龙在接受采访时 “ 松口 ” ，称如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国 “ 归来 ” 。





据彭博新闻社 27 日报道，法国总统马克龙周三（ 26 日）在接受采访时表示，如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国的归来。同时，马克龙表示，英国是否进行第二次脱欧公投不是由他来决定的。据英国《卫报》 25 日报道，英国工党代表以压倒性优势投票支持一项脱欧动议，称英国举行二次公投 “ 应成为一种选择 ” 。

在被问及如果英国脱欧，法国可能将放弃把伦敦银行家吸引到巴黎一事时，马克龙回应道， “ 这有关历史，无关国内利益 ” 。在论坛间隙，马克龙还表示，他不会因为国内民调数字下滑而却步，并打算继续推行他的法国经济现代化计划，而民意下滑是一个 “ 值得付出的代价 ” 。 “ 我有一个很大的优势，那就是我没有中期选举，所以我不会被选票驱使 ” ，马克龙说。

此前，欧盟国家首脑

20

日召开非正式首脑会议时，马克龙一如既往地对英国首相特蕾莎

·

梅提出的

“

软脱欧

”

计划持不妥协态度，还说

“

整个英国脱欧计划被

‘

骗子

’

卖给了英国人民，而这个

‘

骗子

’

飞快地逃下了舞台，不愿看这项计划实施

”

。

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