马克龙"松口"：若英国二次公投留欧 就欢迎它回来

英国工党25日举手表决支持将二次公投列为一种选择后，作为“强硬”脱欧派的法国总统马克龙在接受采访时“松口”，称如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国“归来”。
据彭博新闻社27日报道，法国总统马克龙周三（26日）在接受采访时表示，如果英国举行第二次公投并决定留在欧盟，他将欢迎英国的归来。同时，马克龙表示，英国是否进行第二次脱欧公投不是由他来决定的。据英国《卫报》25日报道，英国工党代表以压倒性优势投票支持一项脱欧动议，称英国举行二次公投“应成为一种选择”。
在被问及如果英国脱欧，法国可能将放弃把伦敦银行家吸引到巴黎一事时，马克龙回应道，“这有关历史，无关国内利益”。在论坛间隙，马克龙还表示，他不会因为国内民调数字下滑而却步，并打算继续推行他的法国经济现代化计划，而民意下滑是一个“值得付出的代价”。“我有一个很大的优势，那就是我没有中期选举，所以我不会被选票驱使”，马克龙说。
此前，欧盟国家首脑20日召开非正式首脑会议时，马克龙一如既往地对英国首相特蕾莎·梅提出的“软脱欧”计划持不妥协态度，还说“整个英国脱欧计划被‘骗子’卖给了英国人民，而这个‘骗子’飞快地逃下了舞台，不愿看这项计划实施”。
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