美官员：大众集团将撤离伊朗 我们对这一决定高兴

周三（ 19 日），美国政府与大众集团接洽的外交官员称，大众集团将停止其在伊朗境内的几乎一切经营活动。

彭博社周三报道，据美国驻德国大使格里奈尔（ Richard Grenell ）的说法，美国政府已成功说服大众集团停止其在伊朗的经营活动。除极少数因人道主义原因而开展的业务活动外，大众集团将撤离伊朗。

“ 大众集团已经告知我们，他们将服从美国对伊朗的制裁决定。 ” 格里奈尔称， “ 我们听闻（大众）这一决定后感到高兴，因为伊朗正将其国内的经济资源用于在全球扩散暴力活动和破坏地区稳定，而不是改善民生。 ”

尽管大众集团在伊朗的投资总额并不大，伊朗也并非其主要汽车销售市场，但集团撤离伊朗的决定无疑具有很大的象征意义。彭博社文章分析称，大众集团的做法将很可能使欧盟试图说服伊朗留在伊核协议内的努力显得苍白可笑。

欧盟数月来一直以伊核协议至少部分缓解了对伊朗的经济制裁，且保持了伊朗的对外经济联系为理由，努力游说伊朗与其他各国共同保卫伊核协议。





欧洲领导人试图使伊朗政府相信，即使美国离开了伊核协议，剩余各签字国仍可以继续履约。但说服伊朗的关键在于，必须使伊方看到留在协议内仍能获得经济利益。然而，截至大众公司公布撤资决定，已有道达尔、阿迪达斯和戴姆勒等欧洲商业巨头先后撤离伊朗市场。伊朗方面也一直指责欧盟国家未能付诸足够的实际行动来保卫伊核协议。

据一位不愿透露姓名的美国官员向彭博社透露，美方认为，目前欧洲企业在伊朗的经营活动在事实上已几乎不复存在，欧盟已经 “ 没有什么可以保卫的了 ” 。因此，美国实际上已经实现了切断欧洲企业和伊朗之间经济联系的目标。

该官员还坦言，相比于欧盟，欧洲各国政府和企业实际上更靠近美国的立场。截至目前为止，尽管欧盟一再发声要捍卫伊核协议，但真正落实的对伊援助，只有今年八月间宣布的一项 2000 万美元的援助计划。

2017

年

7

月，在伊核协议生效以后，大众集团宣布公司

17

年来将首次向伊朗出售汽车。特朗普自

5

月宣布退出伊核协议以来，美国政府一直要求盟国的企业在伊朗和美国市场之间

“

选边站队

”

。特朗普政府还从国务院和财政部抽调了专人来制定重新对伊朗施加制裁的计划，针对的行业从能源到化工，十分广泛。

Twitter

sgnypost





