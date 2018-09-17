伊朗要求欧洲帮助抵消美制裁 否则强化铀浓缩活动

面对美国的政治经济压力，伊朗转向欧洲寻求外交空间。

据路透社 9 月 15 日报道，伊朗外交部长扎里夫在接受德国媒体《明镜周刊》采访时表示，欧洲国家和其他伊核协议的签署国必须采取行动，抵消美国制裁的影响，否则伊朗会作出反应。

扎里夫表示，伊朗不会退出伊核协议，但是有可能以提高铀浓缩活动水平等措施减少对协议的落实。近日，伊朗原子能组织宣布，该国新一代铀浓缩离心机生产设施已经完工。

扎里夫还排除了伊朗直接与美国对话的可能性，强调只有美国恢复核协议，伊朗才有可能考虑谈判。

今年 5 月美国宣布退出伊核协议后，欧盟和英、法、德等欧洲国家领导人多次声明 “ 支持伊核协议，反对美国单方面退出协议并重启制裁的举动 ” 。

但美国政府已于上个月单方面重启部分针对伊核问题的制裁措施，并将于 11 月初重启对伊朗石油出口和银行业的制裁后，不少欧洲企业因此陆续撤离伊朗或终止了涉伊业务。





顾虑美国制裁的国家并不限于欧洲。据油价网 9 月 14 日报道，出于对美国将落实对伊朗制裁的担忧，印度政府已经要求减少从伊朗进口石油的规模。其中， 9 月与 10 月的进口量将降至 1200 万桶以下，而今年 5 月和 6 月的进口量均在 1800 万桶以上。

印度约 80% 的石油需求依赖进口，是仅次于中国的伊朗第二大石油买家。此前，美国财经电视（ CNBC ） 9 月 7 日曾分析称，印度难以完全摆脱对伊朗的石油需求。

另据亚洲新闻频道 9 月 15 日报道，伊朗驻欧佩克（石油输出国组织）官员当天表示，欧佩克已经沦为美国的工具，信用已所剩无几。

以色列《国土报》 9 月 16 日报道称，伊朗对于原油出口网络的维护显现出美国正致力于打击伊朗能源出口网络，并以此迫使伊朗重新缔结核协议的意图。

在如何对待伊朗的问题上，纠结的并非只有印度，美国政界的分歧也于近日再次明显地表现出来。

9

月

14

日，国务卿蓬佩奥在国务院召集临时记者会，表示奥巴马政府时期曾任国务卿一职的克里与伊朗官员多次举行会谈是不合时宜的行为，批评克里破坏特朗普政府的伊朗政策。

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