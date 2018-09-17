孩子吵着要换新手机 各国如何应对学生手机上瘾？

面对青少年玩手机上瘾的问题，各国纷纷出招应对。

日本：家长、学校、商家合作

日本厚生劳动省每年出台一份针对高中生用手机上网情况的调查报告。报告显示，近几年日本高中生依赖用智能手机上网的倾向日趋严重。

随着日本双职工家庭增加，越来越多的父母因担心孩子安全，希望孩子有手机便于联系。尽管如此，日本绝大多数的小学依然严格禁止学生带手机上学。

学校主要出于以下考虑：带手机的孩子可能与没带手机的孩子发生纠纷；依赖手机会导致学习能力下降、与其他孩子交流机会减少；孩子可能通过网络或邮件接触到有害信息进而遭遇霸凌。





日本中学关于学生带手机的规定相对放宽。一名在东京圣心国际学校读高中的女生说，学校允许高中生带手机去学校，也提供免费 WiFi ，不过 WiFi 主要用于校内笔记本电脑上网；早上到校后，手机要关机或调成飞行模式；在中午休息时间可以打开手机，用学校 WiFi 上网。但用过几次学生发现，可用微信发文字消息用于联络，但无法阅读和发送朋友圈信息，大概是因为学校的 WiFi 对一些手机应用设限。

在东京涩谷区一家手机运营商的店内，店员伊藤说，客服在了解到家长为中小学生购买手机后，会向他们推荐 “ 安心过滤器 ” 服务。这项服务由运营商免费提供，区内各家运营商都提供类似服务。如果家长同意，店方将在其为孩子购买的手机上安装相关手机应用，以便后台根据学生具体身份选择相应限网模式。





具体来说，在小学生、初中生、高中生和高中生 + 四种模式中，明确规定了哪些网站可以登录，哪些网站或手机应用禁止登录，限制程度根据手机使用者的年龄由严格到宽松。





此外，家长可以在手机办理过程中，往孩子手机管理者一栏填家长网址和密码，以后便可在任何时间、任何地点用自己的电脑或手机远距离操作孩子的手机，屏蔽有害网站或不良应用软件。

上述服务并非强制，家长可以根据孩子的自我管理能力决定是否需要。

美国：教室内禁用手机

美国的不同学区都对中小学生使用手机有明确规定。尽管规定细节有些许差异，但在教室内禁止使用手机这条是统一的。





在美国得克萨斯州休斯敦地区和达拉斯地区两所中学，校方均在学生和家长手册中对使用手机的规范作出明确要求，并在开学时向学生讲明。

在休斯敦一所公立中学教化学和计算机的张老师告诉记者，根据所在校区的统一规定，学生可以携带手机进入教室，除老师允许的教学目的外，不允许在教室中使用手机。如果违反规定，老师有权没收手机，并要求学生家长当天下午到校。家长交罚金后方可从校长办公室领回被没收的手机。

有着 14 年教龄的张老师说，以前老师无权没收学生的手机，但近年来校区规定趋于严格，没收手机也被写入相关规定。

张老师说，学生可以在食堂、楼道等教室以外的其他区域使用手机。但如果学生在楼道内行走时戴着耳机使用手机，则只能佩戴一只耳机。这样的规定是要保证学生能够听到学校的广播通知。

张老师说，学校对学生在校外使用手机没有具体要求，但一些家庭医生建议中学生一天最多玩手机一小时。





在达拉斯地区一家私立高中就读的王曦颖是一名中美混血儿。她告诉记者，在使用手机方面，学校需要首先遵守所在学区的统一规范。在执行细节中，不同学校可以制定不同规定。

王曦颖说，上课不允许使用手机是统一规定，但老师执行起来也有严格和随意之分。

比较严格的老师会要求学生在上课时把手机统一放在门后挂着的袋子里。随意一些的老师只是要求学生把手机放在书包里或者口袋里。

考试时，一些老师会要求同学把手机统一放在一张桌子上或者装在一个袋子里。

她说，一旦违反规定，学生的手机会被老师没收并交给学校行政人员，需交罚金方可取回手机。

美国小学对使用手机也有明确规定。休斯敦大学教师杨洁的两个女儿分别在读公立小学二年级和五年级。女儿告诉她，班上很多同学有手机，老师要求学生在上课时不能使用手机。如果学生身体不适，在得到老师允许后，学生可以用手机给家长打电话。

杨洁说，学生违规使用手机会被老师没收手机，直到当天放学才能拿回。

法国：校园内禁用手机

法国的举措更加严厉。作为总统马克龙的竞选承诺，中小学生在校禁用手机法案 7 月在国民议会表决中通过。从 9 月开学日起，全法小学生、初中生在校园内不得使用手机、平板电脑和智能手表。





针对 15 岁至 18 岁的高中生，这项法律允许学校部分或全面施行禁令。

法新社报道，法国 12 岁至 17 岁青少年中，接近九成有手机。校园禁用手机法引发热议。

支持者认为，禁令能减少学生课堂上 “ 开小差 ” ，鼓励学生课间更多参与活动，并且有助于限制暴力、色情内容在学生间传播。

批评人士则斥之为公关伎俩，推测禁令施行难度大。

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