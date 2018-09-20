报告称全球患癌人数迅速增长：亚洲是重灾区

世界卫生组织（ WHO ）国际癌症研究机构（ IARC ）近日发布最新报告称，他们估计，全世界罹患癌症的人数在 “ 迅速增长 ” ，仅 2018 年一年就新增 1810 万病例，死亡人数高达 960 万。到本世纪末，癌症将成为全球头号 “ 杀手 ” ，也是阻碍人类预期寿命延长的最大 “ 拦路虎 ” 。

报告显示，癌症病例数量增加有多种原因，如全球人口增加、老龄化加剧等。亚洲是癌症重灾区，肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌则是罹患人数最多的癌症。

患癌原因多种多样

在最新报告中，研究人员利用来自 185 个国家的数据，研究了人体内所有可能发生癌症的部位，并对 36 种癌症进行了更深入的研究。

根据上述数据，研究人员估计，全球 1/5 的男性和 1/6 的女性在一生中会患上癌症， 1/8 的男性和 1/11 的女性将死于癌症。

IARC 癌症监测主管弗雷迪 · 布瑞博士预测，到 2040 年将有 2900 万癌症病例，并有 1600 万人因癌症而丧生。

报告说，癌症病例数量增加有多种原因。首先，全球人口不断增长，人越多，意味着患癌的人也越多；其次，人口在不断老龄化，年轻人患癌的风险也不断增加；另外，在许多国家，中风和心脏病导致的死亡人数都在下降，使癌症导致死亡的数字看起来 “ 更糟糕 ” ；此外还有一些与社会经济发展有关的因素。

亚洲是重灾区

报告指出，罹患癌症或死于癌症的可能性在一定程度上取决于你住在哪里。全球近半数新增癌症病例和超过半数癌症死亡病例来自亚洲，亚洲人口占世界总人口的 60% 。

但美洲的情况也不容乐观：其癌症发病率占全球总数的 21% ；死亡病例占全球总数的 14.4% 。不过，美洲人口仅占世界总人口的 13.3% 。

欧洲的癌症病例和癌症死亡病例分别占全球总数的 23.4% 和 20.3% ，但其人口仅为世界总人口的 9% 。

在经济富裕的国家，因贫困和感染而出现的癌症病例减少了，但与生活方式选择（比如肥胖和饮酒）相关的癌症却增加了。

肺癌杀死的人最多

报告显示，肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌是罹患人数最多的癌症。肺癌死亡人数最多，预计 2018 年将造成 180 万人死亡，占预计癌症死亡总人数的 18.4% ；结肠直肠癌造成的死亡人数排第二，将导致 88.1 万人死亡；乳腺癌排名第五，将导致 62.7 万人死亡。肺癌、结肠直肠癌和乳腺癌这 3 种癌症加在一起，占 2018 年全球预计癌症死亡人数的 1/3 。

此外，胃癌和肝癌分别会导致 78.3 万人、 78.2 万人死亡，排名第三和第四。

癌症对男性和女性的杀伤力并不一样。男性的癌症发病率总体比女性高 20% 左右，患癌死亡率比女性高出近 50% 。

2018 年，肺癌也是男性中最常见的癌症，占所有癌症病例的 14.5% ；女性的这一比例为 8.4% 。肺癌是导致男性死亡的首要原因，其次是前列腺癌、结肠直肠癌、肝癌和胃癌。

对女性来说，乳腺癌最常见。在全球已确诊的女性癌症病例中，大约 1/4 是乳腺癌。在这项新研究涵盖的 185 个国家中的 154 个国家里，乳腺癌都是女性最常见的癌症。如果发现得早，乳腺癌或许可控，但它仍是造成女性死亡的头号癌症。其次是肺癌、结肠直肠癌和宫颈癌。肺癌是 28 个国家妇女的主要死因，发病率最高的地区是北美、北欧、西欧、中国、澳大利亚和新西兰。匈牙利妇女死于肺癌的比例最高。许多肺癌病例与吸烟有关。

预防非常关键





不过，乌云有时也会镶有一道金边，报告同时也带来了一些好消息：预防工作似乎获得了一些回报。报告指出，在一些开展了强有力的公众宣传活动并制定了鼓励人们戒烟的法律的国家，比如北欧和北美国家，肺癌病例数量出现了下降。此外，宫颈癌病例数量在那些多方共同努力筛查宫颈癌的国家也有所下降。

国际癌症研究机构主任克里斯托弗 · 维尔德博士说： “ 上述新数据表明，要解决全球癌症负担惊人增加的问题，还有很多事情要做，预防起着关键作用。必须紧急实施有效的预防和早期发现政策，以补充治疗，从而在全球范围内控制这种破坏性疾病。 ”

WHO 非传染性疾病部门主任艾蒂安 · 克鲁格博士说： “ 有一些癌症可以预防，预防工作主要集中在我们耳熟能详的那些风险因素：酗酒、抽烟、缺乏体育锻炼以及不健康的饮食习惯等。此外，确保病人获得快速诊断和治疗也至关重要。 ”

《华盛顿邮报》的报道指出，在发达国家，预防工作正在帮助降低各种癌症（包括肺癌和宫颈癌）的发病率；而发展中国家则越来越多地受到与社会和经济发展相关的癌症（如结肠直肠癌）的影响。

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