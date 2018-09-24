曝出波兰总统和特朗普的“卑微”合影 他被开除

因为发了一张

“

波兰总统杜达与美国总统特朗普的卑微合照

”

，波兰

Belsat

电视台的社交媒体经理伊万

•

什洛（

Ivan Shyla

）被公司解雇了。

据俄罗斯卫星通讯社 22 日报道， Belsat 电视台的主管称，他们的社交媒体经理什洛因为违反了公司政策被解雇。解雇什洛不仅是因为 “ 发照片 ” 的事儿，公司其实早就想开了他。

这位社交媒体经理到底发了张什么照片呢？

当地时间 20 日上午 2 点，什洛在自己脸书发布了这张照片 ↓↓ ，配文 “ 左边的人是波兰总统 ” 。





这张照片中，两国元首正在签署战略合作协议的相关文件。右边的特朗普坐在桌旁，充满威胁性的严肃的看向镜头，而此时的波兰总统杜达则是弯腰站在特朗普旁边，面露微笑。

俄通社 20 日报道称，这张照片在波兰引起轩然大波，招致波兰社会的批评和嘲笑，波兰媒体和反对派政客因此勃然大怒。

一位波兰记者甚至评论说： “ 特朗普还是很好的，往旁边移了一点，不然的话我们的总统得跪着签一份文件。 ”

当天（ 20 日）晚上 8 点，什洛便发脸书称自己被解雇了， “ 我被解雇了。没有约谈，只是将我从工作对话软件的员工列表中删除了，也取消了我的所有访问权限。也许我在某个时候会写出出现这些问题的详情，也许不会。总之，事情结束了。领导们可以不为自己犯下的错误道歉，但不应该解雇其他人，这样做事不行！ ”





然而， Belsat 电视台负责人阿格涅斯卡（ Agnieszka Romaszewska-Guzy ）称，公司早就想要辞掉什洛了， “ 嘲弄杜达总统的照片 ” 只是导致他离开的最后一根稻草。

她还称， Belsat 电视台的政策规定，公司员工不应卷入 “ 波兰政治分歧 ” ， “ 尤其是，负责社交媒体的员工不应给电视台带来麻烦。 ”

事实上，特朗普 18 日在自己的特推中就发出了这张照片，并配文 “ 今天很荣幸欢迎波兰总统杜达来到白宫！ ”





18

日，波兰总统杜达访问美国。他表示，希望美国能在波兰境内建设永久军事基地，作为对抗俄罗斯的

“

桥头堡

”

，并提议将其命名为

“

特朗普堡

”

。特朗普回应称，他将非常认真考虑应波兰要求。

Twitter

sgnypost





