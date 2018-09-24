曝出波兰总统和特朗普的“卑微”合影 他被开除

据俄罗斯卫星通讯社22日报道，Belsat电视台的主管称，他们的社交媒体经理什洛因为违反了公司政策被解雇。解雇什洛不仅是因为“发照片”的事儿，公司其实早就想开了他。
这位社交媒体经理到底发了张什么照片呢？
当地时间20日上午2点，什洛在自己脸书发布了这张照片↓↓，配文“左边的人是波兰总统”。
这张照片中，两国元首正在签署战略合作协议的相关文件。右边的特朗普坐在桌旁，充满威胁性的严肃的看向镜头，而此时的波兰总统杜达则是弯腰站在特朗普旁边，面露微笑。
俄通社20日报道称，这张照片在波兰引起轩然大波，招致波兰社会的批评和嘲笑，波兰媒体和反对派政客因此勃然大怒。
一位波兰记者甚至评论说：“特朗普还是很好的，往旁边移了一点，不然的话我们的总统得跪着签一份文件。”
当天（20日）晚上8点，什洛便发脸书称自己被解雇了，“我被解雇了。没有约谈，只是将我从工作对话软件的员工列表中删除了，也取消了我的所有访问权限。也许我在某个时候会写出出现这些问题的详情，也许不会。总之，事情结束了。领导们可以不为自己犯下的错误道歉，但不应该解雇其他人，这样做事不行！”
然而，Belsat电视台负责人阿格涅斯卡（Agnieszka Romaszewska-Guzy）称，公司早就想要辞掉什洛了，“嘲弄杜达总统的照片”只是导致他离开的最后一根稻草。
她还称，Belsat电视台的政策规定，公司员工不应卷入“波兰政治分歧”，“尤其是，负责社交媒体的员工不应给电视台带来麻烦。”
事实上，特朗普18日在自己的特推中就发出了这张照片，并配文“今天很荣幸欢迎波兰总统杜达来到白宫！”
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