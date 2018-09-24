    • 2018年9月24日

    Home global 曝出波兰总统和特朗普的“卑微”合影 他被开除

    曝出波兰总统和特朗普的“卑微”合影 他被开除

    星期一, 九月 24, 2018
    因为发了一张波兰总统杜达与美国总统特朗普的卑微合照，波兰Belsat电视台的社交媒体经理伊万什洛（Ivan Shyla）被公司解雇了。
    　　
    据俄罗斯卫星通讯社22日报道，Belsat电视台的主管称，他们的社交媒体经理什洛因为违反了公司政策被解雇。解雇什洛不仅是因为发照片的事儿，公司其实早就想开了他。
    　　
    这位社交媒体经理到底发了张什么照片呢？
    　　
    当地时间20日上午2点，什洛在自己脸书发布了这张照片↓↓，配文左边的人是波兰总统

    这张照片中，两国元首正在签署战略合作协议的相关文件。右边的特朗普坐在桌旁，充满威胁性的严肃的看向镜头，而此时的波兰总统杜达则是弯腰站在特朗普旁边，面露微笑。
    　　
    俄通社20日报道称，这张照片在波兰引起轩然大波，招致波兰社会的批评和嘲笑，波兰媒体和反对派政客因此勃然大怒。
    　　
    一位波兰记者甚至评论说：特朗普还是很好的，往旁边移了一点，不然的话我们的总统得跪着签一份文件。
    　　
    当天（20日）晚上8点，什洛便发脸书称自己被解雇了，我被解雇了。没有约谈，只是将我从工作对话软件的员工列表中删除了，也取消了我的所有访问权限。也许我在某个时候会写出出现这些问题的详情，也许不会。总之，事情结束了。领导们可以不为自己犯下的错误道歉，但不应该解雇其他人，这样做事不行！

    然而，Belsat电视台负责人阿格涅斯卡（Agnieszka Romaszewska-Guzy）称，公司早就想要辞掉什洛了，嘲弄杜达总统的照片只是导致他离开的最后一根稻草。
    　　
    她还称，Belsat电视台的政策规定，公司员工不应卷入波兰政治分歧尤其是，负责社交媒体的员工不应给电视台带来麻烦。
    　　
    事实上，特朗普18日在自己的特推中就发出了这张照片，并配文今天很荣幸欢迎波兰总统杜达来到白宫！

    18日，波兰总统杜达访问美国。他表示，希望美国能在波兰境内建设永久军事基地，作为对抗俄罗斯的桥头堡，并提议将其命名为特朗普堡。特朗普回应称，他将非常认真考虑应波兰要求。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：