印尼2019年大选“开跑” 候选人承诺“和平竞选”

印尼 2019 年大选正副总统及国会议员竞选活动 23 日启动，在印尼选举委员会当天主办的仪式上，各候选人签署并宣读了 “ 和平竞选 ” 宣言。

该仪式在印尼具象征意义的独立广场（ Monas ）举行，下届正副总统、国会议员候选人都穿着不同样式印尼民族服装参加。

各候选人签署并宣读了一份《宣言》，承诺 “ 将进行一场安全、有序、和平、光彩，没有恶作剧、无关种族和宗教、没有贿选的竞选活动 ” 。

竞选活动将延续至 2019 年 4 月 13 日，再经 3 天 “ 沉默期 ” ， 4 月 17 日进行大选投票，同步选举下届正副总统和国会议员。





印尼选举委员会于本月 20 日公布了 2019 年大选正副总统候选人名单，佐科 · 维多多（ Joko Widodo ） — 马鲁夫 · 阿敏（ Maruf Amin ）与普拉博沃 · 苏比安托（ Prabowo Subianto ） — 桑迪阿加 · 乌诺（ Sandiaga Uno ）为两组正副总统候选人。

21 日在印尼选委会总部进行两组候选人竞选编号抽签，佐科 — 马鲁夫组合抽得 1 号，普拉博沃 — 桑迪阿加组合抽得 2 号。

这是寻求连任的佐科与普拉博沃二度竞逐印尼总统宝座，在

2014

年总统大选首度对决中，佐科战胜普拉博沃，当选印尼独立以来第七任总统。

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