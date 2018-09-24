    • 2018年9月24日

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    印尼2019年大选“开跑” 候选人承诺“和平竞选”

    星期一, 九月 24, 2018

    印尼2019年大选正副总统及国会议员竞选活动23日启动，在印尼选举委员会当天主办的仪式上，各候选人签署并宣读了和平竞选宣言。
    　　
    该仪式在印尼具象征意义的独立广场（Monas）举行，下届正副总统、国会议员候选人都穿着不同样式印尼民族服装参加。
    　　
    各候选人签署并宣读了一份《宣言》，承诺将进行一场安全、有序、和平、光彩，没有恶作剧、无关种族和宗教、没有贿选的竞选活动
    　　
    竞选活动将延续至2019413日，再经3沉默期417日进行大选投票，同步选举下届正副总统和国会议员。

    印尼选举委员会于本月20日公布了2019年大选正副总统候选人名单，佐科·维多多（Joko Widodo马鲁夫·阿敏（Maruf Amin）与普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto桑迪阿加·乌诺（Sandiaga Uno）为两组正副总统候选人。
    　　
    21日在印尼选委会总部进行两组候选人竞选编号抽签，佐科马鲁夫组合抽得1号，普拉博沃桑迪阿加组合抽得2号。
    　　
    这是寻求连任的佐科与普拉博沃二度竞逐印尼总统宝座，在2014年总统大选首度对决中，佐科战胜普拉博沃，当选印尼独立以来第七任总统。

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