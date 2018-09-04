日本原子能机构废除所有设施将产生4.5万桶废弃物

日本国内最大原子能研究机构 “ 日本原子能研究开发机构 ” 日前首次公布估算结果称，若废除几乎相当于其拥有的全部核设施的 79 处设施，将产生约 4.5 万个钢桶的高放射性废弃物等辐射水平高、将成为需埋入地下 300 米以下进行地层处置的核垃圾。





日本共同社 9 月 3 日报道称，日本政府 2017 年修改了《反应堆等规制法》，规定必须在年底前公布估算结果。 79 处设施包括 8 月 30 日启动反应堆报废作业的快中子增殖原型反应堆 “ 文殊 ” （福井县）、从核电站乏燃料中取出钚等的东海再处理工厂（茨城县）等。

另一方面，低放废弃物总计约 48.3 万桶。所有这些核垃圾的处置地点尚未敲定。辐射强度极低、经中央政府确认可作为普通工业垃圾处理的废弃物则会产生更多，但并未公布。

该机构计划年底前汇总废除费用，除东海再处理工厂已公布估算约需 1 万亿日元外，日本政府还预估 “ 文殊 ” 约需 3750 亿日元。

低放废弃物具体包括，按辐射水平由高到低的顺序，需埋入地下

70

米以下的

“

中深度处置

”

对象约为

2.3

万桶，在接近地表处埋设混凝土设备进行处置的

“

挖坑处置

”

对象约为

21

万桶，装入钢桶等容器后掘沟埋入的

“

濠沟处置

”

对象约

25

万桶。

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