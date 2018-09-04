    • 2018年9月4日

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    日本原子能机构废除所有设施将产生4.5万桶废弃物

    星期二, 九月 04, 2018

    日本国内最大原子能研究机构日本原子能研究开发机构日前首次公布估算结果称，若废除几乎相当于其拥有的全部核设施的79处设施，将产生约4.5万个钢桶的高放射性废弃物等辐射水平高、将成为需埋入地下300米以下进行地层处置的核垃圾。

    日本共同社93日报道称，日本政府2017年修改了《反应堆等规制法》，规定必须在年底前公布估算结果。79处设施包括830日启动反应堆报废作业的快中子增殖原型反应堆文殊（福井县）、从核电站乏燃料中取出钚等的东海再处理工厂（茨城县）等。
    　　
    另一方面，低放废弃物总计约48.3万桶。所有这些核垃圾的处置地点尚未敲定。辐射强度极低、经中央政府确认可作为普通工业垃圾处理的废弃物则会产生更多，但并未公布。
    　　
    该机构计划年底前汇总废除费用，除东海再处理工厂已公布估算约需1万亿日元外，日本政府还预估文殊约需3750亿日元。
    　　
    低放废弃物具体包括，按辐射水平由高到低的顺序，需埋入地下70米以下的中深度处置对象约为2.3万桶，在接近地表处埋设混凝土设备进行处置的挖坑处置对象约为21万桶，装入钢桶等容器后掘沟埋入的濠沟处置对象约25万桶。

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