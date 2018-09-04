日本原子能机构废除所有设施将产生4.5万桶废弃物

日本国内最大原子能研究机构“日本原子能研究开发机构”日前首次公布估算结果称，若废除几乎相当于其拥有的全部核设施的79处设施，将产生约4.5万个钢桶的高放射性废弃物等辐射水平高、将成为需埋入地下300米以下进行地层处置的核垃圾。
日本共同社9月3日报道称，日本政府2017年修改了《反应堆等规制法》，规定必须在年底前公布估算结果。79处设施包括8月30日启动反应堆报废作业的快中子增殖原型反应堆“文殊”（福井县）、从核电站乏燃料中取出钚等的东海再处理工厂（茨城县）等。
另一方面，低放废弃物总计约48.3万桶。所有这些核垃圾的处置地点尚未敲定。辐射强度极低、经中央政府确认可作为普通工业垃圾处理的废弃物则会产生更多，但并未公布。
该机构计划年底前汇总废除费用，除东海再处理工厂已公布估算约需1万亿日元外，日本政府还预估“文殊”约需3750亿日元。
低放废弃物具体包括，按辐射水平由高到低的顺序，需埋入地下70米以下的“中深度处置”对象约为2.3万桶，在接近地表处埋设混凝土设备进行处置的“挖坑处置”对象约为21万桶，装入钢桶等容器后掘沟埋入的“濠沟处置”对象约25万桶。
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