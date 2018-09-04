叙利亚最后一战在即 特朗普却警告叙政府不准出兵

当地时间 9 月 4 日，美国总统特朗普警告叙利亚阿萨德政府不要对伊德利卜省发动进攻。同时他还提醒俄罗斯和伊朗不要参与其中。但此前，美官员称，美方已标记出空袭叙利亚的地点，只要特朗普下令，这些地方就会被打击。

综合外媒报道，当地时间 9 月 4 日，特朗普警告叙利亚阿萨德政府，不要对当地伊德利卜省发动 “ 鲁莽的 ” 进攻。同时他还警告俄罗斯和伊朗不要插手这场 “ 潜在的人类悲剧 ” ，因为成千上百的人可能在袭击中丧生。特朗普最后强调，不要让这样的事情发生。

位于叙国北部的伊德利卜省是为数不多被政府反对派以及一些极端组织控制着的领地。媒体称，伊德利卜很可能是叙利亚七年内战的最后一役。此前，叙利亚政府部队正计划对该省发起进攻，并已将一些武装直升机运送至该省附近。而俄罗斯和伊朗坚持要打败位于伊德利卜省的极端组织，因此会全力支援叙利亚政府部队。

然而，不让叙利亚政府军轻举妄动的特朗普，自己却预先为空袭叙利亚做好了准备。据美国有线电视新闻网报道，当地时间 8 月 31 日，美国多名相关官员向媒体透露，美国情报机构和军事专家已经初步整理出所谓 “ 叙利亚化学武器生产基地 ” 的名单。只要特朗普下达发动新一轮空袭的指令，这些地方就会被打击。目前，具体行动的决定还没下达，但美国一位官员表示，一旦 “ 叙利亚发动化学武器袭击 ” ，整理出来的 “ 袭击地名单 ” 可以让特朗普政府抢占先机，使美军迅速做出反应。美官员声称，美方这样做是担心叙利亚政府部队会对驻扎在伊德利卜省的反对者使用 “ 化学武器 ” ，比如氯气弹。





另外，据彭博社报道，当地时间 9 月 3 日，法国外交部发布声明称，叙利亚一旦 “ 使用化学武器 ” ，法国也已做好了行动的准备。

目前，俄罗斯方面并没有对特朗普的最新言论以及法国外交部的声明做出回应。据俄媒早前报道，俄罗斯外长拉夫罗夫认为，西方正准备开展新的挑衅，以阻碍在叙利亚伊德利卜省的反恐行动，他警告西方国家不要在叙利亚 “ 玩火 ” 。同时，俄罗斯外长强调，有人向叙利亚的恐怖组织提供武器。据彭博社报道，此前，俄罗斯国防部称，美方有和当地基地组织反对武装联系，计划让该组织将 “ 使用化学武器 ” 的罪名嫁祸于叙利亚政府军，好为西方下一轮的袭击提供借口。

据了解，今年

4

月，美国、英国、法国组成的联军以

“

叙利亚政府军使用化学武器袭击无辜民众

”

为由，对叙利亚进行空袭。当地时间

4

月

14

日凌晨，美英法对叙利亚发起攻击，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约

110

枚导弹。继美英法三国空袭叙利亚之后，关于

“

化学武器

”

的调查持续进行中。

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