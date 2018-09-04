七成机构投资者看涨中国股市 外资流入出现增加势头

境外媒体称，摩根调查显示，中国机构投资者变得乐观起来，预计国内股市最糟的时候已经过去。
据香港《南华早报》网站9月3日报道，对中国受到重创的股市，市场的看涨情绪正在增强。摩根资产管理公司对中国机构投资者展开调查，结果发现，73%的投资者预计中国内地股市会逆转下跌势头，33%的投资者认为中国股市在未来12个月里会上涨5%到15%。
报道称，今年迄今，上证综指已下跌18%，令其成为全球表现最差的主要股指。但机构投资者看到了一些表明最糟的时候可能已经过去的迹象：外资流入量出现增加势头；上市公司的股份回购量创下历史新高；收益和股息率都在上升。
摩根资产管理公司的策略师许长泰说：“在贸易战的不确定性笼罩市场、政府去杠杆努力给国内增长带来压力之际，中国专业投资人士对未来一年本国股市的态度竟然相当乐观，这令我们略感惊讶。这些结果表明，随着市场情绪好转，在岸投资者可能对国内股市持更积极的看法。”
这项8月进行的调查覆盖了北京和上海的200多名专业投资人士。调查显示，其中20%的人预测中国股市未来一年的涨幅将超过15%。
彭博社数据显示，未来12个月，沪深两市约130家公司的股息率可能超过4%。这高于中国10年期主权债券的收益率（目前约为3.6%）。
摩根资产管理公司全球市场策略师朱超平说：“不断上升的股息率使目前的股价更具吸引力。外国投资者通过股市互联互通机制持续进行北向买入操作。这反映出，长期投资者正逐渐进入这个市场。”
彭博社数据显示，今年迄今，外国投资者通过与香港的互联互通机制在中国内地股市投入了2460亿元人民币。
报道称，从9月开始，随着明晟公司（MSCI）将中国A股在MSCI全球基准指数中的权重提高一倍，海外资金流入速度可能加快。
MSCI指数此次调整权重预计将吸引9亿美元进入中国内地股市。法国兴业银行亚太区现货股票和全球执行服务主管斯特凡纳·卢瓦索说，如果在未来18至24个月里，A股权重再提高一倍，达到10%，那将再吸引30亿美元。
他说：“积极的投资者已重新表现出对中国的兴趣，以求利用流动性和交易机会。当前，中国股票在全球投资者的投资组合中所占比例不足，但终将成为主流。”
据美国《华尔街日报》网站9月2日报道，中国股市一年来的惨淡行情导致出现了一种非同寻常的局面：外国机构似乎比本国投资者更乐观地看待中国的前景。
高盛公司驻香港的首席中国股票策略师刘劲津说，美国的对冲基金正寻找在中国购买股票的机会，因为不管是参考最近的历史标准还是相对美股来说，中国股票都很便宜。汤森路透的数据显示，上海股市今年的预期市盈率为10.4倍，远低于标准普尔500指数的18倍。
铭基亚洲公司驻旧金山的投资组合经理安德鲁·马托克说：“与6个月前相比，我们现在肯定在收购方面更关注中国A股上市公司。”他说，他尤其关注生产消费品的公司，以及一些工业企业和中国大银行。
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