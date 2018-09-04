七成机构投资者看涨中国股市 外资流入出现增加势头

境外媒体称，摩根调查显示，中国机构投资者变得乐观起来，预计国内股市最糟的时候已经过去。





据香港《南华早报》网站 9 月 3 日报道，对中国受到重创的股市，市场的看涨情绪正在增强。摩根资产管理公司对中国机构投资者展开调查，结果发现， 73% 的投资者预计中国内地股市会逆转下跌势头， 33% 的投资者认为中国股市在未来 12 个月里会上涨 5% 到 15% 。





报道称，今年迄今，上证综指已下跌 18% ，令其成为全球表现最差的主要股指。但机构投资者看到了一些表明最糟的时候可能已经过去的迹象：外资流入量出现增加势头；上市公司的股份回购量创下历史新高；收益和股息率都在上升。





摩根资产管理公司的策略师许长泰说： “ 在贸易战的不确定性笼罩市场、政府去杠杆努力给国内增长带来压力之际，中国专业投资人士对未来一年本国股市的态度竟然相当乐观，这令我们略感惊讶。这些结果表明，随着市场情绪好转，在岸投资者可能对国内股市持更积极的看法。 ”





这项 8 月进行的调查覆盖了北京和上海的 200 多名专业投资人士。调查显示，其中 20% 的人预测中国股市未来一年的涨幅将超过 15% 。





彭博社数据显示，未来 12 个月，沪深两市约 130 家公司的股息率可能超过 4% 。这高于中国 10 年期主权债券的收益率（目前约为 3.6% ）。





摩根资产管理公司全球市场策略师朱超平说： “ 不断上升的股息率使目前的股价更具吸引力。外国投资者通过股市互联互通机制持续进行北向买入操作。这反映出，长期投资者正逐渐进入这个市场。 ”





彭博社数据显示，今年迄今，外国投资者通过与香港的互联互通机制在中国内地股市投入了 2460 亿元人民币。





报道称，从 9 月开始，随着明晟公司（ MSCI ）将中国 A 股在 MSCI 全球基准指数中的权重提高一倍，海外资金流入速度可能加快。





MSCI 指数此次调整权重预计将吸引 9 亿美元进入中国内地股市。法国兴业银行亚太区现货股票和全球执行服务主管斯特凡纳 · 卢瓦索说，如果在未来 18 至 24 个月里， A 股权重再提高一倍，达到 10% ，那将再吸引 30 亿美元。





他说： “ 积极的投资者已重新表现出对中国的兴趣，以求利用流动性和交易机会。当前，中国股票在全球投资者的投资组合中所占比例不足，但终将成为主流。 ”





据美国《华尔街日报》网站 9 月 2 日报道，中国股市一年来的惨淡行情导致出现了一种非同寻常的局面：外国机构似乎比本国投资者更乐观地看待中国的前景。





高盛公司驻香港的首席中国股票策略师刘劲津说，美国的对冲基金正寻找在中国购买股票的机会，因为不管是参考最近的历史标准还是相对美股来说，中国股票都很便宜。汤森路透的数据显示，上海股市今年的预期市盈率为 10.4 倍，远低于标准普尔 500 指数的 18 倍。





铭基亚洲公司驻旧金山的投资组合经理安德鲁 · 马托克说： “ 与 6 个月前相比，我们现在肯定在收购方面更关注中国 A 股上市公司。 ” 他说，他尤其关注生产消费品的公司，以及一些工业企业和中国大银行。





报道称，中国股票相对较受外国人欢迎，这与前几年的情况大为不同，那时一些美国知名基金经理曾就中国经济面临的危险发出警告。著名对冲基金经理凯尔

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巴斯是去年下了大赌注做空人民币的投资者之一，但在人民币升值时损失惨重。

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