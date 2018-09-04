担心美国制裁 日本拟从10月开始暂停进口伊朗原油

据法新社 9 月 3 日消息，据日本当地媒体报道，由于担心美国对从伊朗进口原油的国家进行制裁，日本主要石油批发商正准备从 10 月开始将暂停从伊朗进口原油。

报道说，美国总统特朗普今年 5 月退出了 2015 年签订的伊核协议，并在上个月重启了对伊朗的制裁，旨在阻断他国与伊朗的贸易。第二轮制裁将于 11 月 5 日开始生效，目标为伊朗重要的石油产业及银行业。





据日本时事通讯社和其他当地媒体近日报道，日本一直在寻求豁免，以被允许继续进口伊朗石油，但似乎不太可能获得豁免。由于无法获得豁免，日本石油公司准备停止从伊朗进口石油，同时寻找其他石油出口国进口石油，来弥补此举造成的石油短缺。

日本一位贸易部门官员 9 月 3 日证实，日本在与美国的谈话中提出了豁免的议题，但这位官员拒绝进一步提供消息。

日本的石油进口商拒绝承认自己正在计划停止从伊朗进口石油。 “ 我们已经声明，我们（在伊朗石油进口方面）会遵循政府方面的决定，但我们不能进一步置评，因为我们不会披露个体交易方面的信息。 ” 昭和壳牌石油公司的发言人 9 月 3 日声明称。

日本 JXTG 能源公司也拒绝承认报道内容。

报道说，日本资源贫乏，严重依赖从中东进口的石油，尽管去年来自伊朗的原油仅占该国进口总额的

5.3%

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