美媒：特朗普认为被弹劾反而有助于赢得2020大选

随着 “ 通俄门 ” 调查进入关键阶段、两名 “ 心腹 ” 同时认罪，加上白宫 “ 内鬼门 ” 事件持续发酵，美国总统特朗普被弹劾的风险骤升。有美媒最新曝出，特朗普认为，在中期选举失利后被弹劾反而有助于自己赢得 2020 年大选。

综合美国 Axios 新闻网、《商业内幕》网站 12 日报道，特朗普已经意识到，他有可能会被愤怒的民主党人赶下台，但他认为，在中期选举失利后被弹劾反而有利于自己在 2020 年大选中获胜。





报道援引一位了解特朗普对 2018 年中期选举想法的消息人士的话称，特朗普反复对人强调，如果民主党弹劾他，这将是一场胜利，因为他可以利用被弹劾之事赢得 2020 年大选。一旦被弹劾，特朗普将尝试扮演受害者角色，指责民主党人对他进行不公平的攻击。

报道认为，美国共和党将在 2018 年中期选举中失去对国会的控制权。特朗普此前曾公开质疑 2018 年中期选举的重要性，他在 5 月的一次演讲中说， “2018 年（中期选举）投票与 2016 年大选投票一样重要。但我自己都不确定是否这句话是否值得相信 …… 我都不知道这句话究竟是谁说的。 ”

然而，特朗普对中期选举的看法在近期似乎发生了转变，他日前在蒙大拿州的一次集会上对支持者说： “ 若（我）被弹劾，就是你们的错，因为你们没有投票。 ”

特朗普近来无疑深陷

“

多事之秋

”

。前律师科恩和前竞选总管马纳福特刚被控罪，

9

月

6

日他又遭重重一击。一位匿名的白宫高级人员在《纽约时报》公开发文，指责特朗普有头没脑，正在将美国带入危机。舆论因此认为，这恐怕是美国有史以来，总统少有的后院起火，而且火势之凶猛，颇有不把特朗普拉下马不罢休的样子。

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