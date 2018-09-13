韩国出现青年遗照照相馆 年轻人流行写遗书拍遗照

“ 最近在韩国二三十岁年轻人中，开始流行拍摄遗照， ” 韩国亚洲经济网 9 月 11 日报道了韩国年轻人中出现的这一不寻常趋势。





报道称，去年 9 月，韩国网络社交媒体上出现了 “ 年轻的我的遗照 ” 募集活动。近日，韩国社会上还出现了专业的 “ 青年遗照照相馆 ” 。

年轻人选择这样做的目的是什么？





据报道，有些年轻人是想给残酷的现实注入些活力，有人是想留下回忆，也有人是在目睹了身边年轻人的死亡后，才恍然意识到死亡可能离自己并不遥远，于是决定给自己拍好 “ 遗照 ” 。

不少年轻人希望能亲自挑选自己留给世界最后的样子，而不是把证件照变成遗照。

一名专门为青年拍摄遗照的摄影师表示，在拍摄前，会先给顾客写遗书的时间，让他们一边写遗书，一边回忆过去的时光，这样人们在拍照时会更认真，更容易进入状态。

摄影师还说，有的年轻人拍照时会做出搞怪表情，有人会带着平时心爱的物品一起照。大部分顾客并不是真的要为死亡做准备，只是想得到生活的力量。

准备要拍遗照的金某（ 26 岁）表示，自己这么做 “ 主要是为了给疲倦的生活充充电 ” 。

也有顾客表示，写遗书、拍遗照之后，会觉得自己好像明天就有可能去世，然后会很感恩自己还活着，也会变得更珍惜身边的人。

Twitter

sgnypost





