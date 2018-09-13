    • 2018年9月13日

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    韩国出现青年遗照照相馆 年轻人流行写遗书拍遗照

    星期四, 九月 13, 2018

    最近在韩国二三十岁年轻人中，开始流行拍摄遗照，韩国亚洲经济网911日报道了韩国年轻人中出现的这一不寻常趋势。

    报道称，去年9月，韩国网络社交媒体上出现了年轻的我的遗照募集活动。近日，韩国社会上还出现了专业的青年遗照照相馆
    　　年轻人选择这样做的目的是什么？

    据报道，有些年轻人是想给残酷的现实注入些活力，有人是想留下回忆，也有人是在目睹了身边年轻人的死亡后，才恍然意识到死亡可能离自己并不遥远，于是决定给自己拍好遗照
    　　
    不少年轻人希望能亲自挑选自己留给世界最后的样子，而不是把证件照变成遗照。
    　　
    一名专门为青年拍摄遗照的摄影师表示，在拍摄前，会先给顾客写遗书的时间，让他们一边写遗书，一边回忆过去的时光，这样人们在拍照时会更认真，更容易进入状态。
    　　
    摄影师还说，有的年轻人拍照时会做出搞怪表情，有人会带着平时心爱的物品一起照。大部分顾客并不是真的要为死亡做准备，只是想得到生活的力量。
    　　
    准备要拍遗照的金某（26岁）表示，自己这么做主要是为了给疲倦的生活充充电
    　　
    也有顾客表示，写遗书、拍遗照之后，会觉得自己好像明天就有可能去世，然后会很感恩自己还活着，也会变得更珍惜身边的人。

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