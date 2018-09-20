假摔控诉瑞典警察华客遭起底 任上市公司高层人品差 一哭二闹非首次

控诉瑞典警察粗暴执法引发外交风波的中国游客曾先生，昨被网民「起底」发现并非一般穷游客，而是天津上市公司天士力国际（尼日利亚）分公司总经理曾骥，一名自称曾骥下属的网民更力证其「人品极差」。





《环球时报》此前报道，曾姓中国男子与父母凌晨 1 时抵达瑞典首都斯德哥尔摩的 Generator 旅馆，获前台同意在大堂等候（长达 13 小时）至下午 2 时办理入住。随后曾某离开大堂（据称找寻其他酒店），不久带回一名中国女子，称发现对方同样找不到酒店，因此带回避寒。 Generator 人员态度转变，要求他们离开但遭拒，店方报警处理，警察强行把他们带出旅馆【小图】，并将他们送至城外一处墓地附近。





疑打算 4 旅客入住 3 人房





事件经中国驻瑞典大使馆高调介入、通过外交渠道强烈谴责，以及《环球时报》等媒体继续炒热后，成为内地热门话题。然而，随着现场短片曝光，显示曾先生涉嫌假摔，一家躺在路上大喊大叫「警察杀人」、「救命」，以及曾父自称半昏迷却于当天长途跋涉回国等情况，令「剧情」出现大逆转。





期间新浪微博旅游博主翟二喜发表长文，力撑事主曾先生为人，又说自己在非洲旅行时获曾某资助等情由，当中透露了事主全名曾骥。有网民继而发现，天士力尼日利亚分部也有一名曾骥，图片显示二人样貌相似。有网民还怀疑，曾骥当时带回酒店的是其妻子，打算 3 人房住 4 人。





方舟子：碰瓷碰到推特





知名科普作家方舟子在 Twitter 发文直接点名：「在瑞典碰瓷『警察杀人』的天士力国际（尼日利亚）分公司总经理曾骥在 9 月 2 日早晨上推特注册『瑞典警察折磨中国老人』（ Swedenpolicetorturechineseelders ）账户，在 4 个多小时内发 30 多条推特控诉『请看瑞典警察昨天晚上折磨亚洲老病游客。史上最惨无人道。』碰瓷碰到了推特上。」





新浪网也转载自媒体「三三酱」的文章报道，曾骥的前同事爆料曾骥人品极差，在国内试过因航班晚点而其父母在机场柜枱大哭大闹，据称曾骥的父母是教育工作者。





天士力集团是生物医药公司，今年

3

月，天士力曾被举报为「传销」。目前曾骥及天士力未出面响应事件。（香港信报）

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