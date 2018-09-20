不顾一切迈军火？美拟售韩P8A反潜机和爱国者导弹

据美国有线电视新闻网 9 月 13 日报道称，美国国务院宣布，特朗普政府已批准一项协议，以大约 21 亿美元的价格向韩国出售 6 架 P-8A 反潜巡逻机，并以 5.01 亿美元的价格出售 64 枚 “ 爱国者 ” 导弹。

报道称，如果获得国会批准，该协议将使韩国升级使用了 25 年以上的老式美制 P-3 反潜机。

美国国务院发布的新闻稿称： “ 拟议中的军售将通过加强韩国海军的防御能力和促进联盟行动来支持美国的外交政策和国家安全目标。 ”

新闻稿称： “ 拟议中的军售将使韩国在未来 30 年中升级和保持海上侦察能力。作为 P-3 侦察机的长期使用者，韩国将很容易把海上侦察力量转变成 P-8A 。 ”





美国国务院称，采购 “ 爱国者 ” 导弹系统将使韩国 “ 提高其导弹防御能力，捍卫其领土完整，阻止对地区稳定的威胁 ” 。

它还将 “ 提高韩国军队的防御能力，以防范敌对侵略，保护在韩国境内训练和作战的盟友 ” 。

具体而言， P-8A 是美国制造的最新式海上巡逻机和侦察机。

据美国海军称， P-8A 是一款具有多任务作战能力的战机，旨在 “ 执行反潜战、反水面战以及情报、监视和侦察任务 ” 。

报道称，作为交易的一部分，韩国还将获得专为这种战机提供的战术无线电、导航设备和导弹预警传感器，出售

P-8A

巡逻机符合特朗普政府加强首尔实力的愿望。

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