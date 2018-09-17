德内政部长称移民是社会毒瘤 团体发信件要其辞职

二十多个德国新移民和反种族主义团体发表公开信，要求该国内政部长霍斯特 · 泽霍夫（ Horst Seehofer ）在开姆尼茨（ Chemnitz ）的抗议活动之后，就移民问题主张改变立场或辞职。

据《今日俄罗斯》 16 日消息，移民组织在一封名为《不要这个内政部长》（ Not our interior minister ）的公开信中表示， “ 全民的部长不应该使社会进一步撕裂，而应当采取立场捍卫国家价值。 ” 据报道，该封信件由 20 多个团体签署，这些团体包括土耳其、波兰和塞尔维亚社区的几个协会，以及支持移民、支持多样化和反法西斯的团体。

该信件呼吁泽霍夫改变他的行为并 “ 最终认真对待右翼威胁。 ” 该信件还表示，签署者 “ 非常关注 ” 极右翼极端主义者在其控制的媒体上叫嚣 “ 外国佬，滚出去 ” 之举动。

签署者表示， “ 我们担心，由于移民的外貌、名字或信仰的原因，我们的儿童不能安全自由地到处活动。 ” 签署者称内政部长应该 “ 确保我们不需要关心我们孩子的福祉 ” 。这封信随后指责泽霍夫对此没有采取任何行动，这表明他应该改变立场或 “ 辞职走人 ” 。

早前，一名德国男子被两名寻求避难的移民谋杀，此举引发德国东部城市开姆尼茨大规模抗议活动。据警方称，右翼抗议者与左翼分子之间的冲突导致约 20 人受伤。泽霍夫对待抗议的态度特别引起了该信件的批评。当时，泽霍夫表示如果他不是部长，他会加入抗议者的行列。





然而，特别激怒移民协会的是他的声明，泽霍夫声称移民问题是所有引起德国政治问题的 “ 根源所在 ” 。该信件指责部长 “ 故意让人们理解成 ‘ 好像移民是社会毒瘤一样 ’” 。

另一个争论点是泽霍夫对德国国内安全机构负责人马森（ Hans-Georg Maassen ）的支持，马森曾表示他对媒体关于右翼极端分子在开姆尼茨抗议期间追捕外国人的报道持 “ 怀疑态度 ” 。马森似乎在一封给泽霍夫的情况说明信件中加以解释，他称他并不质疑视频的真实性但对移民是否被右翼分子驱赶表示怀疑。对此，移民群体仍然指责其 “ 在极度紧张的情况下向极右翼极端主义分子提供支持 ” 。

据报道，德国在移民致人死亡事件后出现了一波抗议浪潮。除开姆尼茨外，在男子遇害的克滕市（

Kothen

）周末也兴起了一系列新的抗议活动。检察官称，一名德国男子在与一群阿富汗裔移民发生混战后死亡。据报道，受害者死于心脏衰竭，但两名移民被拘留，引起公众对右翼和左翼分子的愤怒。

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