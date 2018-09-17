澳大利亚草莓里被藏针 有人吞下腹部剧痛送医

据台媒 9 月 15 日报道，近日，澳大利亚六家发生多起草莓遭人恶意插针事件，昆士兰州政府提供 10 万澳元（约合 49 万人民币）奖金，希望获得嫌犯相关信息并绳之以法。昆士兰州长 Annastacia Palaszczuk 同意这笔悬赏金，她呼吁社区上下一起合作打击这起犯罪。

根据澳大利亚新南威尔斯州警方 14 日下午发出的声明，遭遇草莓恶意插针的六家草莓业者分别为唐尼布鲁克莓果（ Donnybrook Berries ）、爱莓果（ Love Berry ）、开心草莓（ Delightful Strawberries ）和绿洲（ Oasis ），以及日前发现问题的莓果迷（ Berry Obsession ）和好吃莓果（ Berry Licious ）。

昆士兰男 Joshua Gane 在脸书分享照片称，他 9 日买澳大利亚品牌 “ 莓果迷 ” 的草莓来吃，他的朋友不小心吞下藏在草莓中半根针，事后腹部剧痛送医。他们发现同一盒草莓中，还有另一颗草莓也被插针。





昆士兰卫生局证实， “ 唐尼布鲁克莓果 ” 从布里斯本北部农场供货到全澳大利亚市场的草莓，被发现遭插针。卫生局表示仍在调查其他草莓品牌被动手脚的可能。

卖场纷纷将草莓商品下架，当局建议已购买的消费者先切开草莓再食用。

昆士兰卫生局表示，民众回报多起草莓可能遭污插针的案件，但尚未经确认。

昆士兰草莓业有 150 家生产商，市值 1.6 亿澳元（约合 7.8 亿元人民币）。 “ 昆士兰草莓农民协会 ” 官员詹尼弗。罗琳（ Jennifer Rowling ）表示，草莓业现在面临艰难时期。

罗琳表示 “ 我们首要之务是支持草莓农度过这段艰苦的时间。他们担心销售和生意受影响，也担心这种事会发生在他们身上。 ”

罗琳称欢迎政府提出

10

万澳元的悬赏金，并表示愿意提供协助，希望警方可尽早逮捕凶手。

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