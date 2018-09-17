澳大利亚草莓里被藏针 有人吞下腹部剧痛送医

据台媒9月15日报道，近日，澳大利亚六家发生多起草莓遭人恶意插针事件，昆士兰州政府提供10万澳元（约合49万人民币）奖金，希望获得嫌犯相关信息并绳之以法。昆士兰州长Annastacia Palaszczuk同意这笔悬赏金，她呼吁社区上下一起合作打击这起犯罪。
根据澳大利亚新南威尔斯州警方14日下午发出的声明，遭遇草莓恶意插针的六家草莓业者分别为唐尼布鲁克莓果（Donnybrook Berries）、爱莓果（Love Berry）、开心草莓（Delightful Strawberries）和绿洲（Oasis），以及日前发现问题的莓果迷（Berry Obsession）和好吃莓果（Berry Licious）。
昆士兰男Joshua Gane在脸书分享照片称，他9日买澳大利亚品牌“莓果迷”的草莓来吃，他的朋友不小心吞下藏在草莓中半根针，事后腹部剧痛送医。他们发现同一盒草莓中，还有另一颗草莓也被插针。
昆士兰卫生局证实，“唐尼布鲁克莓果”从布里斯本北部农场供货到全澳大利亚市场的草莓，被发现遭插针。卫生局表示仍在调查其他草莓品牌被动手脚的可能。
卖场纷纷将草莓商品下架，当局建议已购买的消费者先切开草莓再食用。
昆士兰卫生局表示，民众回报多起草莓可能遭污插针的案件，但尚未经确认。
昆士兰草莓业有150家生产商，市值1.6亿澳元（约合7.8亿元人民币）。“昆士兰草莓农民协会”官员詹尼弗。罗琳（Jennifer Rowling）表示，草莓业现在面临艰难时期。
罗琳表示“我们首要之务是支持草莓农度过这段艰苦的时间。他们担心销售和生意受影响，也担心这种事会发生在他们身上。”
罗琳称欢迎政府提出10万澳元的悬赏金，并表示愿意提供协助，希望警方可尽早逮捕凶手。
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